A hátsó egész sonkát az üzletben akár félbe is vágják, de a kötözött lapocka és kötözött comb is nagyon keresett. Az üzlet a darabolt sonkákból, darabolt combból is sokat elad ilyenkor – tudtuk meg Kebelei Ildikótól.

A legkelendőbb termék húsvét előtt a füstölt parasztsonka és a hátsó egész sonka – mondja Kebelei Ildikó Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az üzletvezető a főzéshez is adott tanácsot, mint mondta, ő a hideg vízbe feltett sonkát forrás után lassú tűzön főzi. Méretétől függően legalább két órán át kell főzni, a fél parasztsonkát akár négy-öt órán át. A sonka mellé a főzőlébe tehetünk borsot, babérlevelet, hagymát vagy más fűszereket, akkor kicsit ízletesebb lesz a hús. Amikor a sonka elkészült, a levében megfőzhetjük a tojást, de akár a káposztát is. – A lének jó sós, füstös, fűszeres íze van, az édesanyám úgy főzte ilyenkor a gombócos káposztát, hogy a sonka levéből tett a főzővízbe – mondta Ildikó.

Megtudtuk továbbá, hogy az üzletben a bárányhúst szintén keresik a vevők, az szerdától kapható. Leginkább a báránycomb kapós, de nagyon finom a gerinc, és a bárány elejét is kérik a vásárlók. A sonkatekercs sem hiányozhat a húsvéti asztalról, amihez a pápai terméket ajánlják, de torma és tojás is kapható a húsáruházban.