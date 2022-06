Főleg délnyugaton heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél is egyre nagyobb területen erősödik meg. Hidegfront érkezik. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu



Péntek

A front mögött felhőátvonulások várhatók, melyekből az északi, északkeleti tájakon zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél nagy területen erősödik meg. Felfrissül a levegő: 25 fok körüli értékeket mérhetünk.



Szombat

Sok napsütés lesz fátyol-és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Mérséklődik a légmozgás is. 25 és 30 fok közötti kellemes nyári meleg valószínű.



Vasárnap

Ragyogóan napos időre van kilátás, kizárt a csapadék. Tovább melegszik a levegő, igazi strandidő lesz 30-31 fok körüli maximumokkal.



Hétfő

Estig sok napsütésre van kilátás, zápor még nem fordul elő. Több helyen lehet kánikula 30 fok feletti hőmérséklettel. A délnyugati szél megerősödik.



Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Balaton vízhőmérséklet

Mérés ideje: 2022. június 15.

Vízhőmérséklet: 21.8 °C