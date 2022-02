Nem telik el év úgy, hogy ne történne gyalogosgázolás. Szerencsés, aki megússza kisebb karcolással, vagy megsérül, de felépül aztán, és maradandó egészségkárosodást nem szenved. Sajnos nem ritka, hogy tragédiával végződik autós és gyalogos találkozása. Az autóst vagy motorost, aki ilyen helyzetbe kerül, valószínűleg egy életen át elkíséri a szörnyű emlék, amikor elütött egy embert, felnőttet vagy gyereket. Az illetékesek szerint minden közlekedőnek figyelni kell a másikra, és sokkal jobban, ahogy az napjainkban történik.

Bartók Judit, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, a KRESZ előírja, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken a járművezetőknek elsőbbséget kell adniuk a gyalogosoknak. Csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad azt megközelíteni, hogy szükség esetén még az útburkolati jel előtt meg tudjon állni a jármű vezetője, és eleget tudjon tenni az elsőbbségadási kötelezettségnek.

A szóvivő kiemelte, a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett csak akkor szabad továbbmenni, ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok elsőbbségi jogát. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel, akkor is, ha nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely, elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten megy át, amelyre a jármű bekanyarodik. - De figyelniük kell a gyalogosoknak is! – fogalmazott Bartók Judit. Kifejtette, nem léphetnek le váratlanul az úttestre, ahol aztán a legrövidebb úton kell átmenni. Nem tehetnek olyat, amivel zavarják vagy megtévesztik a járművezetőket, például, ha olyan mozdulatot tesznek, mintha le akarnának lépni, de ezt mégsem teszik meg. Megtévesztő, amikor lelépnek, aztán hirtelen meggondolják magukat, és visszafordulnak a járda felé. Olyan helyen, ahol a gyalogosnak nincs elsőbbsége, az úttestre lépés előtt meg kell győződni arról, hogy a járműforgalmat nem zavarják, és biztonságosan megoldható az átkelés.

Tárnai Balázs, egy veszprémi autós- és motorosiskola tulajdonosa, vezetője elmondta, tanítványaitól az első perctől kezdve megköveteli, hogy fokozott óvatossággal, illetve adott esetben megállással közelítsék meg a kijelölt gyalogátkelőhelyeket, illetve azokat a szakaszokat, ahol átkelhetnek a gyalogosok, mert ezeken a helyeken elsőbbséget élveznek. Különösen akkor, ha kedvezőtlenek a látási körülmények, egyebek mellett szürkület, sötét vagy köd van, havas, jeges az út, illetve szemből süt a nap. Ha sötét és köd van, a gyalogos pedig fekete ruhában közlekedik, akkor semmit nem lehet látni, ilyenkor még óvatosabban és körültekintőbben kell megközelíteni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket és az említett szakaszokat. Már messziről, időben és többször kell balra és jobbra körülnézni. Érdemes számolni azzal is, hogy a gyalogost bármi kitakarhatja, például az autóban lévő úgynevezett A oszlop. Figyelni kell arra is, és manapság sajnos gyakori, hogy az emberek fülhallgatóval vagy telefonálás közben gyalogolnak, és így lépnek le hirtelen az útra. Ilyenkor a gyalogos azzal van elfoglalva, amit hallgat, vagy amit beszél, és egyáltalán nem figyel a közlekedésre, mondhatni, hogy megszűnik számára a külvilág.

Veszélyes lehet az is, amikor a gyalogos kapucnis kabátban, pulóverben lép az úttestre, körülnézés nélkül. - Ilyen helyzetekkel számolni kell - vélekedett Tárnai Balázs. Hozzátette, a gyalogosnak pedig arra kell figyelni, hogy akkor van elsőbbsége, ha megadják neki. Ezért ajánlatos, ha lelépés előtt a körülnézés mellett az úgynevezett szemkontaktust is felveszi a jármű vezetőjével, mert így jó eséllyel megbizonyosodhat róla, hogy az illető valóban meg akar állni. Tapasztalata szerint egyre kedvezőtlenebb a közlekedési morál az autósok és a gyalogosok részéről egyaránt. Nagyobb odafigyeléssel, óvatos közlekedéssel meg lehetne előzni a gyalogosokat érintő baleseteket is, hangsúlyozta.