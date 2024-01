Elektronikus levélben kopogtatnak a csalók című cikkünkben írtunk olvasónk esetéről, akinek rögtön gyanús lett a mail, amiben állítólagos banki fiókjának felfüggesztéséről értesítették. Nem ugrott be a trükknek, de mi azért továbbküldtük a levelet a pénzintézetnek, amelynek a nevével visszaéltek. A bank válaszának első mondatában megköszönte olvasónknak, hogy körültekintően járt el az adathalászat kapcsán. „A mellékelt képernyőképen szereplő üzenet nem a K&H Bank által került kiküldésre" – áll a folytatásban.

A levélből az is kiderül, hogy aki ilyen megtévesztő felhívások során mégis kiadja adatait, kódjait, az hívhatja a K&H TeleCentert a 06 (1/20/30/70) 335-3355 telefonszámon. A bank weboldalán és mobilapplikáción is felhívja ügyfelei figyelmét az adathalászatra. A K&H Bank által készített összefoglalót az adathalászatról ITT érheti el.

Amennyiben ilyen esettel találkozik, a rendőrségnél tud feljelentést tenni, illetve az [email protected] e-mail címre tudja továbbítani a gyanús üzeneteket, megkereséseket. Amennyiben a továbbítás mellett dönt, arra kérik, hogy az üzenetet mellékletként, csatolmányként továbbítsa, mivel az illetékes terület e forma esetén tud információval szolgálni.