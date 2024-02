Forrás: ügyészség

A vádirat szerint az akkor még fiatalkorú férfi és bátyja 19 éves társával és családtagjaikkal együtt 2022. december 18-án érkezett Pápára, hogy három nappal később munkába álljanak. A vádlottak másnap délután italozni kezdtek a munkásszállón, majd éjfél körül hozzátartozójuk segítségével megkérték a második emeleten lakó ismerősüket, hogy a szálló buszával vigyen még nekik sört. A férfi azonban visszautasította a kérést, majd a 19 éves elkövető szidalmait követően a szobája ajtaját is kulcsra zárta. A vádlott ezen felháborodott, ütni, rúgni kezdte a szobaajtót, amibe a testvérpár is bekapcsolódott. Közben fenyegették a férfit, hogy a lábánál fogva húzzák ki a szobából és megölik. Közösen egy lyukat ütöttek a szobaajtón, és azon keresztül megragadták a sértettet, aki ki tudott szabadulni a fogásukból. Végül a három vádlott betörte az ajtót, berohant a szobába, rátámadtak a férfira, és az ágyra lökve ütlegelni kezdték. A bántalmazásnak csak az vetetett véget, hogy a 19 éves férfi édesanyja testével védelmezte a sértettet a további ütésektől.

Időközben több lakó is megjelent, rájuk szintén rátámadtak a vádlottak. A lakótársak védekeztek ellenük, majd a dulakodás alatt egyenként elhagyták a szobát. A vádlottak ezek után a összetörték a szoba berendezését, a széttört bútorok maradványai közül pedig a két testvér egy-egy asztallábat, társuk pedig egy fa asztalmerevítőt vett magához. A 19 éves férfi kezében a fadarabbal kiszaladt az udvarra, míg a testvérek az asztallábakkal csapkodva a folyosó végén tartózkodók felé rohantak, akik szétszéledtek előlük. A két férfi, kezükben az asztallábakkal lefutott az első emeletre, ahol a fiatalkorú utolért egy férfit, és az asztallábat két kézre fogva a sértett fejére próbált ütéseket mérni. A férfi egy széket maga elé tartva védekezett és hátrált előle, ám miután az elkövető bátyja is csatlakozott a testvéréhez, a széket kiejtette a kezéből, és már csak térdelve, kezeit maga elé tartva tudott védekezni a fejére mért ütések elől. A sértettnek a fia kelt a védelmére, ám a két vádlott őt sem kímélte, az asztallábakkal neki is a fejére mértek ütéseket, melyek következtében koponyasérülést szenvedett.

A magatehetetlenül fekvő sértett és szintén fejsérüléseket szenvedett édesapja bántalmazásának végül a szemtanúk közbeavatkozása vetett véget. A vádlottak a két férfit oly módon és olyan súlyosan bántalmazták, hogy a fejükre mért ütések a védekezésük és a kívülállók közbeavatkozása nélkül a halálukat is okozhatták volna.

Az ügyészség a vádiratában az idősebb testvérrel szemben fegyházbüntetés, öccsével szemben fiatalkorúak börtöne, míg társukkal szemben börtönbüntetés kiszabására és mindhármukkal szemben a közügyek gyakorlásától történő eltiltásukra tett indítványt a Veszprémi Törvényszéknek azzal, hogy a két testvér feltételes szabadságra nem bocsátható.