Hozzáteszik, a viharjelző pontok villogó sárga fényjelzéssel jelzik, ha erős szélre, viharra kell számítani. A szél erősségétől függ, hogy milyen viharjelzést ad a rendszer. Ha nincs viharjelzés, nem égnek a lámpák. Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 felvillanás jelzi a veszélyt. Ilyenkor csak a parttól számított 500 méteren belül szabad a vízben tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ilyenkor tilos a vízben tartózkodni.

Ha a várható szélerősség 40 kilométer per óránál erősebb, de 60 kilométer per óránál gyengébb, elsőfokú viharjelzést adnak ki. A másodfokú viharjelzések a viharos, 60 kilométer per óránál erősebb széllökésre figyelmeztetnek. A jelzés a legelső erős széllökés előtt legalább 30 perccel látható. A rendszer fejlesztésének köszönhetően egy pontról legalább három viharjelző pont észlelhető.

Nemcsak tóparton, hanem online is lehet tájékozódni a viharjelzés aktuális állapotáról. A rendszer nyomon követhető katasztrófavédelem honlapján.

A balesetek megelőzése érdekében érdemes komolyan venni a viharjelzéseket – tanácsolják. Vihar idején ne csak a nagyobb tavaknál mellőzzük a fürdőzést. Ha villámlik, jöjjünk ki mindenféle folyóból, tóból, medencéből, és menjünk be egy közeli épületbe.