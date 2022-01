– Már a Tanítsunk Magyarországért! indulása óta érdekelt a program, végül tavaly csatlakoztam mentorként. Örültem a lehetőségnek, szívesen segítek a fiataloknak a továbbtanulásban és a tehetségük kibontakoztatásában – mesélte Dávid.

– A kezdeményezés messze túllép azon, hogy tanulmányi téren segítünk. Ezen túl valódi baráti közösségbe kerülhettünk. Bálinttal tíz év van köztünk, így nincs nagy generációs szakadék és igen jól kijövünk egymással. Azt gondolom, erős bizalmi kapcsolat alakulhat így ki a fiatalokkal.

– Nagyon sok motivációt kaptam Dávidtól. A novellaírás terén szakmai tanácsokkal látott el, de rengeteg olyan hasznos gondolattal is segített, amit használni tudok az életemben – fogalmazott Bálint, aki jelenleg nyolcadik osztályos a Magyarszéki Általános Iskolában.

– Bálint a novellaíró pályázaton a “Ha én szuperhős lennék” témát választotta, azonban olyan megközelítést választott, amilyent rajta kívül senki más – mesélte Dávid, aki elmondása alapján igazán büszke mentoráltjára.

– Édesapám szemszögéből írtam meg a novellát. Azt emeltem ki, hogy nem kell szupererő ahhoz, hogy valaki hős legyen, hanem ez a legkisebb dolgokban is megmutatkozhat. Aki száz százalékban támogat valakit, és mellette áll, az számomra az igazi hős, jobb, mint bármelyik képregény szereplője – számolt be az ifjú tehetség.

– Korábban nem is gondoltam volna, hogy én megnyerhetek egy ilyen versenyt! Eléggé borúlátó voltam, de a Tanítsunk Magyarországért programnak és mentoromnak, Dávidnak köszönhetően megtanultam tisztábban és szélesebb körben látni a dolgokat. Rájöttem, ez a világ sokkal több lehetőséget tartogat – mondta Bálint, aki társait is arra szeretné biztatni, merjenek élni a lehetőségekkel, amelyek megadatnak számukra.

– Meg kell próbálni, és oda kell tennünk magunkat. Nem szabad félni a kudarctól, hanem minden lehetőségnek adnunk kell egy esélyt, hogy közelebb kerülhessünk egy olyan élethez, amilyent igazán élni szeretnénk – tette hozzá Bálint, aki idén végez az általános iskolában.

– A jövőbeni terveim közt jelenleg első helyen az áll, hogy egy jó középiskolába sikerüljön felvételt nyernem. Utána pedig majd fokozatosan kirajzolódik, mivel szeretnék majd foglalkozni felnőttként. Nagyon szeretem a történelmet, a kémiát, a testnevelést és az angol nyelvet is – mesélt Bálint.

A magyarszéki diák sikeres szereplésében fontos szerepe volt mentorának, Turi Dávidnak, aki jelenleg a Pécsi Tudományegyetem angol-testnevelés tanár szakos hallgatója. Az elkötelezett egyetemista a továbbtanulásban is segít mentoráltjának, többek között gimnáziumi nyíltnapokra is ellátogattak együtt.

Emellett szabadidős elfoglaltságokat is szerveztek a közelmúltban. Jártak állatkertben, a pécsi Zsolnay Negyedben, valamint virtuális valóság játékot is kipróbáltak.

– A mentorprogram szépsége az is, hogy sok teret kapunk a kreatív eszközökre és módszerekre, valamint a szabadidős lehetőségekre is. Azt gondolom, mindenkinek, aki emberekkel, fiatalokkal foglalkozik, rugalmasságra és nyitottságra van szüksége. A gyerekeknek fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a saját tempójukban halajdanak és fejlődjenek – mondta el Turi Dávid, akinek a tanítás mellett hosszú távú tervei közt szerepel egy saját nyelviskola létrehozása is.

– Azt tanácsolnám a többi mentortársamnak is, hogy merjenek bátran, kreatívan hozzáállni a programhoz. Az is fontos, hogy a mentorálás időszakát követően is megmaradjon a személyes kapcsolat a későbbiek során is – hangsúlyozta a leendő testnevelés és angol szakos tanár.