A városvezető elmondta, elkészült Balatonalmádi új honlapja. Az oldal teljes arculatváltáson esett át, a céljuk az volt, hogy felhasználóbarát módon, pár kattintással elérhessünk minden olyan információt, amire szükségünk van. Gyönyörű fotók adják a háttér- és nyitóképeket, amit Fényes Lórándnak, a városban élő fotóművésznek, asztrofotósnak köszönhetnek.

Új logót kapott a tóparti város, amelyben megjelennek a víz, a vitorlázás, a napfény motívumai is. Hamarosan városi imázsfilm is készül, és hamarosan az új arculati kézikönyv is rendelkezésre áll majd. A tervek között szerepel egy városi applikáció fejlesztése és olyan funkciókat is szeretnének a weboldalra, és az említett applikációra, amely segítségével mondjuk megvásárolhatnánk előre a strandbelépőnket. Kepli Lajos kiemelte, a város címerét sem hanyagolják el, és az továbbra is megjelenik a hivatalos okmányokon, levelezésekben, egyéb helyeken.

- Szeretnénk meghosszabbítani a nyári szezont, valamint megszólítani egy új, fizetőképes vendégkört is. Balatonalmádi nemcsak nyáron, hanem télen, sőt egész évben várja az idelátogatókat. A szlogenünk is az: "Együtt, egész évben!" - hangsúlyozta az elöljáró.

Az idény kiterjesztésének egyik jó lehetősége lenne az egész évben használható szaunaház, amit a Wesselényi strand keleti felébe terveznek majd megépíteni. A Napló kérdésére Kepli Lajos beszámolt róla, hogy egy pályázatnak köszönhetően 146 millió forintot nyertek, és a következő évben, ha az önrészt hozzá tudják rakni, akkor meg is építik. Valóban különleges és egyedi élmény lesz majd egy forró szaunázást követően megmártózni a téli Balatonban. Ehhez hasonló kezdeményezés még csupán egy-két helyen van a magyar tengernél, így ezzel a kuriózummal is növelnék az idelátogatók számát.