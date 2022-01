A kővágóörsi, salföldi, kékkúti lakosokat ellátó rendelő avatási ünnepségén Horváth Dezső polgármester elmondta, nagy öröm, hogy eljutottak eddig, hogy ilyen jó helyen fogadhatják a betegeket. – Nagy utat jártunk be, amíg sikerült pályázati támogatást szerezni. Első körben visszautasították a kérésünket, de a második nekifutás már eredménnyel járt. Mintegy harmincmillió forintot kaptunk, amelyhez nem túl jelentős önerőt is tettünk. Az összegből elkészült a rendelő, de van már egy szolgálati lakásunk is, és a parkolási gondot ugyancsak megoldhattuk. Nem szívesen jön az ember orvoshoz, de ha ilyen szép környezetbe érkezik, az már fél gyógyulás – mondta a polgármester, és megköszönte a főjegy­ző, a pályázatot írók, a kivitelező és mindazon mások munkáját is, akik bármilyen segítséget nyújtottak a megvalósításhoz.

Király Tünde háziorvos arról beszélt, hogy nagy örömére szolgál az új rendelő épületének elkészülte. – Megtisztelő, hogy jó körülmények között dolgozhatunk és fogadhatjuk a betegeket, köszönet ezért mindenkinek, aki hozzájárult. Megpróbáltuk a gyerekek és felnőttek számára is barátságossá tenni a környezetet. A váróban az elődök előtt tisztelegve egy vitrinben készítettük el azt a kis kiállítást, amely az ő örökségüket őrzi, a tárlóban régi orvosi eszközöket, könyveket mutatunk be. Csatlakoztunk a Szoros praxisközösséghez, amely lehetővé teszi, hogy minél jobb ellátást tudjunk itt nyújtani, sőt, helyben végezzünk el számos szűrővizsgálatot is, a pácienseknek így a jövőben nem kell utazniuk – mondta a háziorvos, majd Bedy Imre plébános megáldotta az épületet.

Az ünnepség végén a háziorvos a polgármesterrel és Sümegi László önkormányzati képviselővel együtt vágta át a nemzeti színű szalagot a rendelő bejáratánál.