Az idei karácsony a világjárvány, szeretteink elvesztése árnyékában sokak számára kopottabb fényben telt, az emberek egy része láthatóan reménytelen és egyre nehezebben adja át magát az önzetlen szeretet parancsának. Salgó Ferenc címzetes esperes, kanonok, plébániai kormányzó azzal kezdte, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. A próféták megígérték, hogy Isten elküldi a Megváltót, a Messiást, akit Emmánuelnek fognak hívni, ami azt jelenti: velünk az Isten. Az ember sokféle gondja-baja közt várt valami külső segítséget, mert a maga erejéből nem tudott megbirkózni mindennel. Élete kihívásai a szenvedések, a betegségek, aztán a halál, melyekkel szemben sokszor tehetetlenné vált. Karácsonykor Isten lehajol hozzánk szeretett Fiában, hogy felemeljen magához. Az Úr Jézus eljövetele azért olyan nagy esemény, mert Isten elküldi a Szabadítót, az Üdvözítőt, aki az e világi helyzetben jön a segítségünkre és elsősorban a bűnből – ami az Isten akaratától való elfordulás, parancsainak semmibevételének következményeként az egyén és a társadalom életét is képes megnyomorítani – oldoz fel a testi-lelki sebek, bajok gyógyításával, ugyanakkor a Mennyei Atya iránti engedelmességre, törvényeinek, értékrendjének megtartására is irányítja a figyelmet.

– Üdvözítőként az örök élet távlatába helyezi az emberi életet. Ez volt a legfontosabb számára, hogy élete feláldozásával, halálával és feltámadásával ezt a távlatot mutassa meg nekünk. Szenvedett értünk, de nem gyengeségből, hanem szeretetből, és legyőzte a halált. A halállal szembe kell néznünk előbb-utóbb, s előtte szeretteink elvesztése által is. De ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége. Örök életünk van, arra akar elvezetni minket Krisztus. A kereszténység ezt hirdeti. Ez tud erőt adni minden e világi nehézség elviselésére – hangsúlyozta Salgó Ferenc atya, hozzátéve, a vértanúk példája jól mutatja, el bírták viselni a rabszolgasorsot, és az apostolok sem lázították őket tartóik ellen, mert minden türelemmel vállalt szenvedésnek, önzetlen szolgálatnak meg lesz a jutalma, sokszor már itt, a Földön.

– Most az a probléma, hogy az emberek úgy gondolják, ha egészségesek, jó munkahelyük és jövedelmük, anyagi biztonságuk van, szórakozhatnak, akkor majd szép, boldog lesz az életük. Aztán persze előbb-utóbb beüt valami, ami mindent bizonytalanná tehet, szétrombolhat. Akiben viszont jelen van a krisztusi hit, az nem feltétlenül tragédiaként találkozik a szenvedéssel és a halállal, annak tartást adhat és megtapasztalhatja Isten békéjét, válaszát.

Salgó Ferenc atya az elmúlt évből kiemelte az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mely élő bizonyíték volt a hit erejére, Jézus az Oltáriszentségben való tényleges jelenlétére, a szeretet áradására. Ha meg merjük vallani hitünket, annak olyan kisugárzása van egymásra és a környezetünkre is, ami hat mindenkire és reményt ad. Aki nem indul el efelé, az nem tudja ezt megtapasztalni.

Salgó Ferenc címzetes esperes, kanonok, plébániai kormányzó vallja, hogy a keresztények fő tisztító forrásai az imádság, a krisztusi tanítás és a szentségek vétele

Forrás: Laskovics Márió/Napló

– 2022-re Szent Imre-évet hirdetünk a Szent Anna-plébánián, ugyanis szeptemberben volt a halála 990. évfordulója. Imre igazi nagysága a nyitottság, a tanulékonyság volt, hogy befogadta az imádságos életet, a vasárnap megszentelését, Isten iránti engedelmességet. Fontos üzenete van a ma embere számára, aki sok esetben nem veszi észre vagy nem veszi komolyan az őt körülvevő megannyi jó lehetőséget, mint például a szabad vallásgyakorlást, a templomok nyitottságát, a hitoktatást, vagy azt, hogy országunk alaptörvénye védi és segíti a keresztény értékrend megvalósulását. Tálcán van felkínálva, hogy az emberek megismerjék és növekedjenek a hitben. De először a személyes hozzájárulás kell, mert a beletett fáradság nélkül elmegyünk mellette. El kell indulni a hit útján, és aztán majd tapasztalom a gyümölcseit. Az a baj, hogy az emberek mindjárt a gyümölcsből akarnak harapni. Ha a fogyasztói életszemlélet hat át bennünket, még ha gyarapodás is tapasztalható, önmagában nem hozza meg a várt biztonságot, megelégedettséget, boldogságot. Az Istenbe vetett hit, a vele való egység biztos és megbékélést hozó választ tud adni – jegyezte meg Salgó Ferenc atya. Mint mondta, a szeretet része az is, hogy – bízva a tudósok, orvosok képességeiben – éljünk azzal, ami rendelkezésre áll. A világjárvány közepén a koronavírus elleni védőoltás tekintetében is.

– Az istenszeretőknek minden a javukra válik. Tegyünk meg mi is mindent, közben pedig bízzuk a jövőnket a Jóistenre. Ne féltsük túl magunkat annyira, hogy emiatt magára hagyjuk a segítségre szorulót. A józan ész és a hit megfelelő párosítására van szükségünk. Fő tisztító forrásaink az imádság, a krisztusi tanítás és a szentségek vétele. Azt kívánom a kedves olvasóknak a 2022-es évre, hogy induljanak el, illetve legyenek kitartóak a hit útján, minden helyzetben törekedjenek felismerni Isten irántunk való szeretetét, ami képesít arra, hogy másokat, minden embert elfogadjunk, szeressünk, segítsünk. Mindannyian Isten szeretetének eszközei vagyunk. Ebben a tudatban tegyük becsülettel a dolgunkat, a munkánkat, feladatainkat, ne pedig rabszolgaságnak tekintsük a ránk nehezedő mindennapi kihívásokat – zárta jó kívánságaival az interjút Salgó Ferenc atya.