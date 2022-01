Az autóbusz-pályaudvar és környéke a Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című beruházás keretében újult meg, annak célja az autóbusz-beállók kialakítása, átépítése, csomópontok kiépítése, forgalomcsillapítás, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, a forgalmi rend átalakítása, továbbá az útvonal felújítása volt a belvárosban. A projekthez 280 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő, százszázalékos támogatást nyert a város, ehhez további 73 millió forint forrás társult.

Elkészült a Hősök tere komplex rendezése, átépültek a térre bevezető útszakaszok, az ott található közlekedési létesítmények. Az utóbbira példa a több helyen kialakított két-három irányú járdasziget, ezek közül is kiemelendő a pályaudvarról a Bárdos iskola vagy a piac irányába haladó gyalogosok számára kialakított átkelőhely, ahol a biztonságról okoszebra gondoskodik.

Dobó Zoltán polgármester az avatási ünnepségen elmondta, hogy bízik benne, hamar megszokják a közlekedők is az új rendet, gyorsan megtanulják a kialakult új forgalmi helyzeteket. Megköszönte a lakosság türelmét, valamint a munkáját mindazoknak, akik részt vettek a projektben a pályázatírástól a pénzügyi feltételek biztosításán át a kivitelezésig. Reményét fejezte ki, hogy a buszpályaudvar központi épülete is korszerű nyílászárókat kaphat, és megkezdődik a felújítása, emellett elhelyeznek a várakozó utasok számára az időjárás viszontagságaitól védő műtárgyakat. Mátics Zoltán a kivitelező cég ügyvezetője jelentette a pályázat elkészültét a város vezetőjének, majd ketten vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel szimbolikusan is lezárva az egy éven át tartó építkezési-kivitelezési munkálatokat. A távolsági buszok már január közepétől a pályaudvar területéről indulhatnak.