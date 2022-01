A Gubicza-hegy utca felújítása is ilyen volt, annál is inkább, hiszen a világon egyedülálló geológiai képződményhez, az őskarszthoz vezet a közel 30 millióból megújult útszakasz és járda. Hozzátette, hogy további hétszázezer forint önkormányzati támogatásból és 5 millió forint pályázati forrásból sikerült járdát létesíteni a temetőben, és a Fő út mellett elhelyezkedő járdaszakasz utolsó ütemét is sikerült felújítani, amelyhez 4 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat a 20 millió forint belügyminisztériumi támogatás mellé. Kiemelte, hogy a Magyar falu program az egyik legjobb pályázati lehetőség, ami a kis önkormányzatok számára jelentős kormányzati segítség.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, hogy Úrkút a Magyar falu programban a belügyminisztériumi pályázatok mellett nyolc nyertes pályázatot tudhat magáénak. Úgy fogalmazott, hogy a Magyar falu program nem csak azért jó, mert valós kérdésekre valós választ ad, hanem mert százszázalékos a támogatás intenzitása. Gratulált az önkormányzati vezetőknek, külön Úrkút vezetőinek is, amiért ilyen jól sáfárkodnak a pályázati lehetőségekkel, és azért is elismerését fejezte ki, mert Úrkút önkormányzata, amikor kell, önerővel is a feladatok mellé tud állni. Ilyenek voltak a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokból megvalósuló fejlesztések. Előrevetítette, hogy a 2022-es Magyar falu programban már megjelentek az új pályázati felhívások, ahol már a kommunális eszközök, járművek tárolására is pályázhatnak a települések. Végezetül elmondta, hogy a 120 nap helyett 90 napra csökkentették a pályázatok elbírálásának határidejét, ezáltal hamarabb tudják a települések megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket.