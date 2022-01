Sokaknak annyira elborul az agyuk, hogy azt sem veszik figyelembe: a büntetőfékezés közúti veszélyeztetésnek számít. Olyannyira, hogy akár a helyszínen is elvehetik a sofőr jogosítványát.

A veszprémi Delta Team Autósiskola és Oktatási Központ oktatója, képzési koordinátora, Tóth Zoltán azzal kezdte a választ a Napló kérdésére, hogy a jelenség nem új keletű.

– Régebben is voltak büntetőfékezések, ám amióta vannak kamerák az útszélén és az autókban, hamarabb nyilvánosságot kapnak ezek az ügyek – magyarázta a 35 esztendeje autósoktatóként dolgozó szakember. – Az biztos, hogy a büntetőfékezés a közúti veszélyeztetés kategóriáját bőven kimeríti. Ezeket az autósokat pszichológushoz kellene küldeni, természetesen a jogosítvány bevonása mellett. Van olyan kollégám, aki szerint az autót is el kellene venni tőlük. Az biztos, hogy erősebb, keményebb szankciókra lenne szükség. Azért is, mert sok a figyelmetlen, bódító hatású szer hatása alatt közlekedő sofőr.

Az oktató ugyanakkor hozzátette: van, hogy valaki a 100 kilométer/órás táblánál 60-nal közlekedik, amire „eldurran” a mögötte közeledő agya, és amikor megelőzi a lassabb sofőrt, büntetőfékezéssel igyekszik lezárni az ügyet.

A büntetőfékezőket utánképzésre kellene küldeni, és ha a pszichológus úgy ítéli meg, ezeket az embereket pályaalkalmassági vizsgálatra is lehetne kötelezni – vélte Tóth Zoltán.

A büntetőfékezést érintő kérdéseinkre Bartók Judit, Veszprém megyei rendőrségi sajtószóvivő közölte, a törvény kellő szigorral bünteti az indokolatlan vészfékezést. A technikai vívmányoknak köszönhetően egyre több a térfigyelő kamera, illetve a járművekben a fedélzeti kamera, amely tárgyilagosan dokumentálja a történteket. A rendőrök munkáját segítik ezek a felvételek a vizsgálatoknál. A megleckéztetési szándékú vészfékezést elkövető emberrel szemben – a cselekmény körülményeinek vizsgálata után – közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt indítható szabálysértési eljárás.

A szándékos, beláthatatlan kimenetelű balesetek előidézésére alkalmas, indokolatlan, bosszú motiválta fékezés nem szabálysértés vagy vétség, hanem a legsúlyosabbnak, bűntettnek minősül, így a kiszabott szankciók is a legsúlyosabbak. A mellékbüntetés is igen komoly a sofőr számára, hiszen a rendőrségnek ezekben az esetekben nincs mérlegelési lehetősége, a vonatkozó kormányrendelet értelmében a gyanúsított vezetői engedélyét a rendőrség elveszi. Emellett az eljárás végén a bírság vagy büntetés kiszabása mellett a pontrendszerről szóló törvény alapján előéleti pontot állapít meg.