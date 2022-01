A megújult Ramassetter Látogatóközpont, a gyönyörű Püspöki Palota és a vár jelenleg is zajló rekonstrukciója szintén ezt tükrözi, de a közös siker a pezsgő kulturális életben is nyomon követhető. Így összegezte a 2021-es évet Végh László polgármester. Úgy fogalmazott, sokak áldozatos munkája van abban, hogy a barokk kisváros szép eredményekkel büszkélkedhet.



– Már 2020-ban is számos fontos projekt valósulhatott meg, összességében mintegy 800 millió forintos pályázati támogatással. Több más mellett ide sorolható a Ramassetter utcában a járda és az út felújítása, a Ramassetter Látogatóközpont kialakítása, a bölcsőde fejlesztése, a Tóth Tivadar utcában a fenntartható közlekedés feltételeinek kialakítása, az úgynevezett Zöld város projekt első üteme és a körforgalmi csomópont kialakítása a belvárosban. Tavaly egy 200 milliós pályázati támogatásnak köszönhetően sor kerülhetett a Flórián tér és a Béke tér egységes koncepció szerinti tájépítészeti környezet rendezésére, a kulturált, városias zöldfelületek, gyalogos járófelületek és parkolás megteremtésére. A pályázat által kijelölt területen új járdaburkolatokat, parkoló állásokat alakíthattunk ki. A zöldfelületek rendezése közel száz lombhullató fa telepítésével, gyepesítéssel, talajtakaró- és virágzó cserjetelepítéssel történt meg. Továbbá telepíthettünk egy elektromosautó-töltőállomást. Eszközbeszerzés is történt, így utcabútorok, hulladék- és kerékpártárolók kerültek ki az utcákra. Az elhanyagolt városközpont teljes egészében megújult. A pályázat megvalósulása a város életminőségét is javította, az önkormányzat és a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó megközelíthetősége megfelel az elvárásoknak – hangsúlyozta Végh László.

Végh László

Forrás: Szijártó János/Napló



A polgármester az új beruházásokról is szólt. Százmillió forintos pályázati támogatással komplex turisztikai fejlesztés valósul meg Sümegen.



– Az Afrikárium épülete egy új, a helyi vadászati szokásokat és élővilágot bemutató kiállító térrel, valamint a tárlat bővítésével és interaktívvá tételével kap új attrakciót. A Mogyorósdombi Látogatóközpont kialakítása a terület bányászattörténetét mutatja be. A helyszíni tárlat végigvezeti a látogatót az ipartörténeten, és interaktív módon láttatja az őskori bányászatot, valamint a korábban felhasznált egyéb technológiákat. A projekt során egy 11,3 kilométer hosszúságú városi tanösvényt is létesítünk, amely a városba érkezők számára mutatja be a fontosabb látnivalókat – tette hozzá Végh László.