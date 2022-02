A reggeli órákban a helyivel együtt a Kárpát-medence szinte minden területéről érkezett tizenhat csapat foglalta el a portákat s kezdte meg a sertések vágását és feldolgozását. A vendégeket hamisítatlan falusi disznótoros hangulat, termelői vásári forgatag, a gyerekeket pedig játszóház várta. A színpadon Greznár Zoltán és zenekarát követően délben ünnepélyesen nyitották meg a rendezvényt. Délután a disznótoros kínálásé és mulatságé volt a főszerep.

Kövér László, az Ország­gyűlés elnöke, fővédnök megnyitóbeszédében a legősibb összetartozást, az asztalközösséget hangsúlyozta. – A disznóvágás a magyar élet egyik ünnepe, mely az egész éves, mindennapos kemény munka eredménye, a következő évre való minőségi eledel köré szerveződik. Közelmúltbeli hír, hogy az Európai Unió hatóságai a lisztkukac után a tücsök és a sáska élelmiszerként való minősítését, fogyasztását is engedélyezték. Amíg Brüsszel nem teszi kötelezővé a rovar­evést, addig maradnánk a disznóhús mellett, még akkor is, ha a környezet- és állatvédelem jelszavával súlyosan visszaélő „sötétzöld bürokraták” ezt ajánlják – fogalmazott a házelnök, hozzáfűzve, az általuk ajánlott út szakadékba vezeti az európai és benne a magyar mezőgazdaságot, állattartást és általában a vidéki életet. A másik út Magyarország falu- és asztalközösségei megerősítésén, a magyar gazdák által megtermelt jó minőségű hazai élelmiszerek piacra jutásának segítése révén, illetve a családok megerősítésén, a felelős gyermekvállalás elősegítésén keresztül vezet, hogy jó és kifizetődő legyen faluhelyen élni, minél többen választhassák az emberi méltóságot meghatározó, hagyományos értékekhez legközelebbi életet. A Magyar falu programot a jövőben is folytatni kell.

Rénfára húzzák fel a megperzselt disznót, hogy feldolgozzák Forrás: Pesthy Márton/Napló

Kovács Zoltán országgyű- lési képviselő, fővédnök elmondta, eddig majd minden alkalommal részt vett a remek hangulatú programon, illetve külön köszöntötte a határon túlról érkezett, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki indulókat.

Győrffy Balázs országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke házigazdaként köszönetet mondott a támogatóknak, a szervezőknek, a tenyésztőknek, a böllércsapatoknak, illet- ve a kiemelt vendégeknek, hogy rangot adnak az eseménynek.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, védnök köszöntőjében kiemelte, a Kárpát-medencei és az anyaországi gazdák a hagyományokon alapuló, fantasztikus ízekkel készültek.

Tatai László polgármester felidézte, az utóbbi időben utakkal, járdákkal, intézményi felújításokkal fejlődött a fesztivál idejére a gasztronómia fellegvárává váló falu.

A megnyitón jelen volt továbbá Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselő és Takács Szabolcs kormánymegbízott. Mezei-Ablonczy Péter református lelkész áldását követően fellépett Tóth Tünde, Krisz Rudi, Oláh Gergő és a TNT. Kontics Monika rendezvényigazgatótól megtudtuk, a zsűri értékelése alapján tucatnyi díjat adtak át.