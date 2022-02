A Pannon Egyetem vezetői a rendezvény keretein belül a nemrég megválasztott Pannon egyetem borával megköszönték a sajtó munkatársainak a közös munkát és az élő kapcsolatot. Gelencsér András elmondta, eddig is nagyon jó kapcsolatot ápolt az intézmény a régióban működő médiumokkal, hiszen az egyetem a nyílt és őszinte kommunikációban hisz.



A Pannon Egyetem elnyerte a Családbarát Munkahely elismerést



A Családbarát Munkahely kezdeményezést a Családbarát Magyarország Központ indította útjának évekkel ezelőtt. Két körös bírálati rendszerben döntenek szigorú szabályok között a családbarát hely elismerésről, a megkapott védjegy két évig teszi jogosulttá a munkahelyet a használatára.

- Az egyetemen nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csupán egy jó egyetem vagy kutatásfejlesztési partner legyünk, hanem azok a kollégák, akik velünk együtt dolgoznak, minél jobban érezzék magukat a munkahelyen. Eddigiekben is tettünk olyan lépéseket, ami ezt támogatja, akár munkaszervezés akár infrastruktúra kialakításban. A Családbarát Munkahely címmel hivatalosan is egy olyan mércét tettünk magunk elé, amelyet szeretnénk megugrani – emelte ki Csillag Zsolt.



A kancellár hozzátette, a munkahelyeken, így a Pannon Egyetemen is a legnagyobb érték, az az ember. Ennek szellemében szeretne az intézmény még tovább fejlődni, hiszen a felsőoktatási verseny nemcsak a hallgatókért, de a jó oktatókért is zajlik.

Fotó: Pesthy Márton / Napló





Béremelések a modellváltó egyetemen



A modellváltás során az egyetemeknél a fenntartói modell változott meg. Amíg állami egyetemnél a magyar állam fenntartói jogait egy kijelölt minisztérium, szaktárca gyakorolta (anno az Oktatási Minisztérium, az utóbbi években az Innovációs és Technológiai Minisztérium). Ezek a fenntartóhoz kapcsolódó jogosítványok kerültek át egy civil szervezethez, egy közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz, annak a kuratóriumához.

- Az ezzel változó jogszabályi környezet nagyban növelte az intézmények szabadságát. Emellett a finanszírozási modell váltás ugyanennyire fontos, ha nem fontosabb. Éveken keresztül egy normatív finanszírozás keretében kapták az intézmények az állami támogatást. Az ezen az ágon befolyó bevétel – azt gondolom, sehol – nem fedezte az alapműködés kiadásait. Ehhez képest most egy 3 plusz 1 lábú finanszírozási forma került bevezetésre. Az egyik a képzési láb, ami továbbra is a hallgatói létszámát és a képzések költségeit veszi figyelembe egy emelt normatív összeggel. Van egy kutatási láb, amit „minőségi” lábnak hívnak hivatalosan, ahol a tudományos teljesítményt értékelik. A harmadik láb az az infrastruktúra fenntartását biztosítja. Emellett megjelent a kiemelt ágazati célok finanszírozása láb is, ahová olyan témák kerültek, amik egy 21. századi egyetemről elvárható: tehetséggondozás, harmadik missziós tevékenységek, sport, egészséges életmód – emelte ki Csillag Zsolt.



A kancellár kiemelte, ezzel a változással immár tényleg az elért eredmények és sikerek alapján kaphatnak az intézmények támogatást, ebben pedig a Pannon Egyetem nagyon jó helyet foglal el. A béremelések is ennek a folyamatnak köszönhetők.



Új szakok indulnak



A Pannon Egyetem igyekszik a munkaerőpiaci igényeknek megfelelni, így 2022. szeptemberétől a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar elindítja az óvodapedagógus és a tanító szakokat. Ezzel a pedagógushiányra szeretne reflektálni az intézmény, és segíteni szeretné a régiót a szakemberképzéssel.

Fotó: Pesthy Márton/ Napló





A világ élmezőnyében



A Pannon Egyetem fennállása során most először felkerült a Times Higher Education rangsorába, a legjobb 1400 intézmény közé a világon. - 22 ezer egyetem szerepel ezen a listán, a top 1400-ba került a Pannon Egyetem. Nem sok magyar egyetemet találni ezen a szinten. A top 7-8 százalékban van az egyetemünk a bolygón. Erre a listára komplex mérőszámok alapján kerülhetnek fel az intézmények, ez olyasmi, amire méltán büszkék lehetünk – tette hozzá Csillag Zsolt.



Megkezdődik a fejlesztés



Közel 50 milliárd forintból jön létre a Pannon Egyetem és a MOL közös projektje, a Circular Economy Science Park Nagykanizsán.

Szintén csaknem 50 milliárd forint értékben kapott a Pannon Egyetem forrást, amelyet a fejlesztésre fordíthat, ez a fejlesztés pedig több lépcsőben fog megvalósulni. A tavasz során már két nagy beruházás indulását is tervezik, az egyik az EKF-fel és a várossal közösen megvalósuló Egyetem utcai kampusz megújítása, parkosítása, és a süllyesztett mélygarázs létrehozása közel 7 milliárd forintból. A másik a komplex fűtéskorszerűsítés végrehajtása a főkampuszon csaknem 8 milliárd forint értékben. Emellett az alsó kampusz épületeinek megtörténne a külső hőszigetelése, újravakolása, nyílászárók cseréje. Ezzel a két nagy beruházással 2023 év közepére a Pannon Egyetem szeretne elkészülni.



- Emellett a nagyjából 50 milliárdos keret fedezetet fog arra biztosítani, hogy minden kampuszunkat, tehát Veszprémben mind a kettő, illetve a zalaegerszegi és a nagykanizsai kampuszunkat teljes mértékben, tehát minden épületre kiterjedően komplexen felújítsuk, azaz kívül és belül. Nyilván ennek egy hosszabb átfutási ideje lesz, de ha reálisak vagyunk, azt gondolom, hogy 2025 környékére már elkészülhetünk – emelte ki Csillag Zsolt.