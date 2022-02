A Gulácsi téltemető-farsangoló kézműves játszóházzal kezdődött a művelődési és sportházban, ahol a gyerekek újrahasznosított dolgokból álarcot és télűző, zajkeltő eszközöket is készíthettek Kiss Ildikó közművelődési ügyintéző segítségével, koordinálásával. Ezzel együtt közösen alkották meg el azt a kiszebábot, amelyet a felvonulás résztvevői a sportpályáig szállítottak, hogy ott, mint minden rossz szimbólumát, meggyújtsák és elégessék az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával életre hívott rendezvény részeként. A futballpálya mellett a felvonulók körbeállták a meggyújtott kiszebábot, s amíg a lángok némi füst kíséretében szétterjedtek, addig Kiss Ildikó felidézte az idevágó népszokásokat, hiedelmeket.

A tavaszvárás, a téltemetés gyökerei egészen az ókori rómaiakig nyúlnak vissza. Akkoriban mulatozással igyekeztek elűzni a telet, de sok egyéb régi népszokás is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. A legnépszerűbb, legismertebb a kiszézés és bábégetés, de a bolondos felvonulás, vagy éppen a tüzes kerék gurítása is ebbe a körbe sorolható. Nemesgulácson a tüzes keréken kívül tulajdonképpen minden egyéb előfordult most szombaton, hiszen a napot farsangi batyus bál zárta este, ahol a jó hangulatot Kardos József biztosította a mintegy hetven résztvevő számára. SZJ

képek: szj0219gulacs1-3