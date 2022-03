Kontrát Károly képviselő köszöntőjében egyebek mellett méltatta hazánk gazdasági növekedését, választókerülete fejlődését, a Magyar falu programot, a családokat érintő kedvezményeket, a helyben született célokat, melyeket támogatott. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, az elmúlt hét eseményei sajnos olyan irányt vettek, hogy hazánk békéjéről, a magyar emberek biztonságáról kell beszélni.

-Ahhoz, hogy az ország ezentúl is békében és biztonságban élhessen, arra van szükség, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök, szögezte le a miniszter. Kifejtette, a háború minden percben biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, a legfontosabb, hogy legyen vége! Ebben a helyzetben a kormánynak kötelessége: garantálni az ország, az itt élő emberek békéjét, biztonságát, valamint azt, hogy hazánk ebbe a háborúba nem keveredik bele, és a háború árát nem a magyar emberekkel fizetteti meg. Mindezekhez szükség van arra, hogy megakadályozzuk militáris csoportok bejövetelét, melyhez katonai erőre van szükség, ezért a Magyar Honvédség jelentős létszámmal települt a keleti határvidékre. Hazánk nem sodródhat bele a háborúba, ezért nem küldünk oda katonákat, fegyvereket, és nem engedjük fegyverek szállítását Magyarország területén át Ukrajnába. Utóbbinál ugyanis fennállhat a megsemmisítés veszélye. A fegyverek átadása a magyar-ukrán határon történne, a túloldali Kárpátalján 100 ezer magyar él, akiket szintén nem szabad kitenni semmilyen veszélynek. Az Európai Uniós (EU) számos szankciót hozott, mely károkat okoz Oroszországnak, és az EU államainak is. Azért sokat vitázott Magyarország, hogy az energiahordozók, a földgáz, kőolaj és szén EU-ba történő szállítása ne essen korlátozások alá. Ez az intézkedés hazánknak vállalhatatlan károkat okozna, mert itthon a háztartások 93 százalékában van gáz, a hazai földgázfelhasználás 85 százaléka Oroszországból érkezik, a kőolajnak a 65 százaléka. Magyarország a hét szomszédos ország közül hattal összekötötte a gázvezeték rendszert, Szijjártó Péter miniszter mintegy hét éven tárgyalt a világ egyik legnagyobb energetikai vállalatával, egy amerikai céggel, hogy a tulajdonukban lévő, Romániához tartozó Fekete-tengeri gázmezőből termeljék ki a földgázt, aminek nagy részét megvennénk. Romániával együtt megépítettük a csövet Magyarországra, és több év után a másik fél jelezte, kérésünket mégsem teljesítik, eladják a gázt, ami a mai napig nem történt meg. Az ellátást nem lehet megoldani cseppfolyósított természetes gázzal sem, mert az összes kapacitás mellett is egy hétre elegendő gázhoz jutna Európa. A kontinens évente 400 milliárd köbméter földgázt használ fel, ebből 330 milliárdot importál, a felét Oroszországból, ahonnan az európai felhasználás 42-44 százaléka származik. Hat-nyolc év alatt lehet átállítani egy kontinens energiaellátási struktúráját, és egy-egy országban is több év alatt. Az energia kulcskérdés, az ellátást nem szabad kockáztatni, ezért soha nem járulunk hozzá semmilyen európai szankcióhoz, mely a földgáz, kőolaj és a szén hazánkba történő szállítását korlátozná. Ellenkező esetben nem lenne fűtés és nem működne az ipar. A paksi atomerőmű megépítése nélkül pedig négyszeresére nőnének a rezsiköltségek, és nélküle ki lennénk téve a nemzetközi energiapiac ingadozásainak.

A miniszter kérdésekre is válaszolt, melyek például a háború gazdasági hatásait, a kárpátaljai embereket érintették. Az esten Szanyi Szilvia polgármester fejlesztéseikről beszélt, majd köszönettel szólt Kontrát Károly képviselő munkájáról.