Az elmúlt két évet a világjárvány, az elmúlt heteket az ukrán-orosz háború és a választási kampány határozta meg, utalt a mögöttünk hagyott időszakra Balla Emőke. A szerkesztőség munkatársai helytálltak a napi feladatokban, megfeleltek az újabb kihívásoknak. A Napló főszerkesztője minden kollégának megköszönte a munkáját. Méltatta Kovács Erikát, aki a kollégák szavazatai alapján kapta meg a nívódíjat.

Kovács Erika 1997 nyarán került a Napló szerkesztőségébe. Előtte külső munkatársként dolgozott, belső munkatársként a gazdasági rovat munkatársa lett, 2002-től pedig annak rovatvezetője. Nemcsak szülőföldje, Ajka, de az egész megye gazdaságát jól ismerte, megyei vállalatok, cégek, intézmények vezetőivel tartotta a kapcsolatot. Egy rövid időre elment a Naplótól, a megyei önkormányzat, a megyei közgyűlés elnökének sajtóreferense lett, majd 2014-ben visszatért. Írja a havária eseményeket, szakmai területe a katasztrófavédelem, a rendőrség, ügyészség, földrajzi területe 2018 óta Balatonfüred és térsége.

Kovács Erika 2019-ben is megkapta a nívódíjat, munkához való hozzáállása, munkaszeretete, teherbírása, kitartása, odaadása nem változott, emelte ki a főszerkesztő. Hasonló a lendülete, lelkesedése, szívóssága, elszántsága. Hiába van ünnep, karácsony, megy és dolgozik, készenlétben áll, a nap huszonnégy órájában, éjjel és nappal. Felidézte Kovács Erika néhány utóbbi írását, például az újévi tapolcai-kisapáti vonatbalesetet, a beteg kislány, Luca történetét, a beregsurányi riportot, a szerkesztőségi adományok gyűjtését.

Elekes Gergő Zoltán regionális online vezető szerkesztő is megköszönte Kovács Erika munkáját, akinek az anyagai kiemelkedően olvasottak a veolon, a hírportál forgalmát jelentősen növelik. A díjazott úgy fogalmazott, a munkája a hivatása, a Napló valóban a szívügye, örömmel dolgozik. Szülei is a Naplóval indították a napot és a munka számára is elsődleges.