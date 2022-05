- 2011. őszén határoztuk el, hogy minden szigligeti újszülött köszöntésére fát ültetünk ezen szép területen. A következő év elején ültettük az első két fát, majd után ez folyamatosan ment egészen tavaly előttig, amikor betelt a park. Ezért úgy döntöttünk, hogy a folytatásban igyekszünk berendezni a gólyaligetet. Kültéri bútorokat helyeztünk itt el és most, a tíz éves évfordulót egy mezítlábas ösvény felavatásával, átadásával szeretnénk emlékezetessé tenni, amit a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával sikerült megvalósítani - tudtuk meg a helyszínen Demeter Évától. A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör vezetője lapunknak azt is elmondta, hogy a taposó ösvény különböző kő és fa felületekből áll, amelyek anyagukban, formájukban és hőhatásukban is eltérnek egymástól. Így az elválasztott részek cipő nélküli bejárása kellemes élményt jelent, sőt, egyes vélemények szerint az egészségre gyakorolt hatása sem elhanyagolható.

Forrás: Szijártó János



A gyerekek szombaton délután birtokba vehették a fejlesztést, ami mindannyiuknak maradandó élmény volt, ahogy az ösvényt kipróbáló felnőttek számára is. A Tapolca-patakkal határos Gólya liget hatalmas, szép zöld terület, látszik, hogy van, aki törődik vele. Ugyanakkor a bővítés, további fejlesztés, szépítés lehetősége is adott.