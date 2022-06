Nem szokás, de most muszáj kivételt tenni: Játszótársam, mondd akarsz-e lenni? címmel adtak műsort a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói és pedagógusai. Láthatóan nemcsak a színpadon állók adták át magukat a műsornak, hanem a jelen lévő vendégek, sokan a könnyeiket törölgették a látottak kapcsán. Nem véletlenül…

Ovádi Péter országgyűlési képviselő először megköszönte a csodát, amit kapott a Kozmutza jubileumi műsorától. Úgy vélte: megmutatkozott a 25 esztendő ars poetikája, az, hogy mit is jelent az alapítvány. Nem mást, mint szeretetet, önfeledt boldogságot, összefogást és küzdelmet másokért. Kiemelte, ezt kell megköszönnie a közösségnek. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy van uszodája a városnak, arénája, szép iskolái, óvodája, felújított útjai, terei nagysze- rű lehetőségekkel bíró környezetben. Ám szerinte en- nél is fontosabb az, hogy milyen közösségben élünk, kik vesznek minket körül. Erre kell büszkének lennünk – vélte –, a veszprémi és régió közösségeire és azokra, akik ezeket a közösségeket mozgatják, éltetik.

Porga Gyula veszprémi polgármester meghatódottan állt a mikrofon mögé. Arról beszélt, hogy egy ilyen műsor után, amit láthattak a vendégek, nem könnyű megszólalni. Azt is hangsúlyozta, a veszprémi intézmények egyformák, de különbözőek is. Szerinte minden veszprémi intézményre büszkék lehetünk, és mindegyik különleges, ám három dolog biztosan meghatározza azokat. Ezek a gyerekek, a pedagógusok és a szülők. És ugyan mindhárom tényező fontos, ám a Kozmutza Flóra Alapítvány „tovább ment”, mert van egy fontos üzenete. Ugyanis nem mindegy, hogy a három szereplő együttműködésének milyen a minősége. Az alapítvány bizonyította, a három szereplő intézményesült ugyan, ám harmonikusan tud együttműködni. Beszédében megköszönte Bernáth Ildikó elnök elmúlt évtizedekben végzett munkáját maga és a város nevében is.

Bernáth Ildikó, a Kozmutza Flóra Alapítvány elnöke köszöntőjében elmondta, két szülő, Balatoni Zsuzsanna és Polgár István 1997-ben úgy döntött, hogy létrehoznak egy alapítványt az értelmileg sérült gyermekek javára, amely a kicsinyek számára olyan szabadidős, sport- és kulturális programokat szervezhet, amelyek örömet szereznek számukra. Ezért tesznek napról napra.

Ki szívét osztja szét címmel aztán Gyöngyösy Dóra adott elő tánckoreográfiát, majd Dörnyeiné Barabás Éva, az iskola korábbi igazgatója köszöntette a jelenlévőket.

Végül Bernáth Ildikó elnök elbúcsúzott a 2020-as ballagóktól, és ugyancsak ő mutatott be prezentációt az alapítvány tevékenységéről.