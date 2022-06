Új menetrend szerint közlekednek a járatok számos autóbuszvonalon Északnyugat-Magyarország térségében, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében június 16-tól. Az autóbuszok ütemes menetrend szerint indulnak, több új, közvetlen kapcsolatot biztosítanak a térség települései között, bővülnek a csatlakozások az autóbuszok, valamint az autóbuszok és a vonatok között is. A térség számos településéről gyakrabban válnak elérhetővé a balatoni és a dunántúli fürdővárosok is, a magyar tenger pedig az ország számos további régiójából is kényelmesebben, könnyebben megközelíthető az autóbuszjáratokkal.

Jelentősen változik a Győrből Pápa, Ajka, Sümeg, Keszthely, Hévíz, Nagykanizsa, Zalaegerszeg felé induló, valamint a Veszprém és Zalaegerszeg/Nagykanizsa közötti útvonalon Tapolca vagy Balatonfüred, Keszthely, Hévíz érintésével közlekedő valamennyi autóbuszjárat menetrendje. Módosul a Tapolcáról, Sümegről, Zalaszentgrótról, Keszthelyről Budapestre közlekedő autóbuszok indulási időpontja is.

Az új szolgáltatást általánosságban jellemzi, hogy valamennyi, a térségben közlekedő országos és regionális autóbuszjárat összehangoltan, a jelenleginél egyenletesebb elosztás szerint indul, és számos rövidebb szakaszokon közlekedő járat összekötésével is jelentősen bővül a térségben a közvetlenül elérhető viszonylatok száma. Az autóbuszok többször érintik a vasútállomásokat, ezáltal javulnak a csatlakozások az autóbuszok és a vonatok között is. Egyes vonalakon az első járat korábban, az utolsó később indul, ezzel is bővítve a kínálatot.