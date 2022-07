Amint az a polgármesteri köszöntőből kiderült, az ifjúsági házra négymillió forint pályázati támogatást kapott az önkormányzat, a fejlesztéshez szükséges hiányzó összeget önerőből biztosították. Az emlékmű viszont teljesmértékben saját forrásból valósult meg. Azonban itt még a lehetőségek függvényében terveznek pergolát, illetve ingyenes wifi-elérhetőséget is, egyéb szépítést.

Rigácson már jó ideje a búcsúi (falunapi) programokkal együtt tartják a gyermeknapot. A július másodikára, Sarlós Boldogasszony napjára eső búcsú így immár hagyományosan úgy zajlik, hogy a délelőtt a gyerekeké, a délután pedig a felnőtteké.

Navracsics Tibor és Kertész-Bakos Ferenc a klubház avatásakor



Első alkalommal hirdették meg a Tour the Marcal névre keresztelt bicikliversenyt, amely Gógánfáról indult és a rigácsi sportpályán volt a cél. A három kategóriában meghirdetett versengés legfiatalabb résztvevője kétéves volt. Természetesen kortól, helyezéstől függetlenül mindenki kapott ajándékot a beérkezés után. Ahogy az étel és ital is mindenki számára ingyenes volt, az önkormányzatnak és a vadhúst biztosító, helyileg illetékes vadásztársaságnak köszönhetően. A búcsúi rendezvényre meghívták a megyéből az állami gondozott gyerekeket is, akik a többiekkel együtt élvezhették a focipályán elérhető összes élményelemet, többek között a légvárat, a csúszdát és nem utolsósorban a jánosházi tűzoltók segítségével megvalósított habpartit. Kertész-Bakos Ferenc polgármester megnyitón elhangzott mondata, miszerint „nem falut kell építenünk, hanem közösséget, amelyik megépíti a falut”, akár a nap mottójaként is értelmezhető.