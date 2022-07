Tósoki Imre polgármester mondott köszöntőt a versenyen, melyet Csuti Anikó, a leánya és segédhajtója, valamint a helyi Németh László Művelődési Ház szervezett meg az önkormányzat, a helyi lovas klub, a Club Tihany és a vállalkozók támogatásával.

– Nehéz szívvel állok itt, a verseny kezdetén. Egy éve még köztünk volt Csuti István, aki a kezdetektől lelke, motorja volt a Tihanyi Fogathajtó Bajnokságnak. Egy éve még itt állt mellettünk, a versenyben ő volt a segédhajtóm. Harminc éven keresztül mindent megtett azért, hogy a bajnokság sikeres rendezvénnyé váljon. Vágya, közös célunk valóra vált: évről évre bővült a résztvevők köre, és ezzel egyre színvonalasabb lett a verseny, ismertsége folyamatosan nőtt – fogalmazott Tósoki Imre, Tihany polgármestere köszöntőjében.

Hozzátette, a neves kettesfogat-hajtónak komoly szerepe volt az eredményekben. Nemcsak szervezőként, hanem résztvevőként is a bajnokság oszlopos tagjának számított. – Nagyra becsültem tudását, mely, mondhatni, vele született. Sokat tudott a lovakról, a ló és az ember összhangjáról, különleges kapcsolatáról, amit csak az ősi tudás birtokosai ismernek. Honnan hozta mindezt? Talán őseitől, talán adományként kapta a teremtőjétől. Tudását nem tartotta meg magának, átadta környezetének, mindannyian kaptunk belőle. Számos barátot szerzett magának közvetlenségével, természetességével, színes egyéniségével, segítőkészségével. Hiányozni fog, sosem felejtjük el. Ennek bizonyítéka és egyben tiszteletünk jele, hogy ettől az évtől kezdve a Tihanyi Fogathajtó Bajnokság a nevét viseli. Büszkék vagyunk rá, örülünk annak, hogy István itt élt velünk – hangsúlyozta a település elöljárója. Csuti Anikó, a neves lovasember leánya egyebek mellett azt mondta, nagyon örül annak, hogy folytathatja Tihanyban a több évtizedes hagyományt, amelyet még édesapja kezdett el. Azt pedig nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy a bajnokság ezentúl édesapja nevét viseli.

Felidézte, édesapja imádta a lovakat, a balatoni környezetet és a Tihanyi-félszigetet, alázattal és tisztelettel tekintett a lovas sportra, hosszú ideig istállót is működtetett, a kettesfogat-hajtó versenyek állandó szervezője és résztvevője volt, aztán a betegség mindennek sajnos véget vetett.

Elhangzott, a rangos versenyre Magyarország hét megyéjéből összesen 37 fogat érkezett. A C kategóriában Hufnágel József győzött, a Sárszentágotai Lovas Egyesület képviseletében, a D kategóriában pedig Bíró László, a Herceggyöpi Lovas Egyesülettől. A Tihanyi Lovas Klub színeit: Baranyai Géza, Kötél Ferenc, Földes András és Tósoki Imre helyi polgármester képviselte.