A sok-sok virág mellett ugyanis újabb levendulaágyásokat alakítottak ki június végén a Szent Borbála téren. Einreinhof Attila, a baráti kör elnöke elmondta, a fiatalokat is igyekeznek minél inkább bevonni a programokba. Ezért gyerekek segítettek elültetni, majd meglocsolni a frissen kihelyezett levendulatöveket.

A rendezvényen ott volt Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta, aki elismerősen beszélt arról, ahogy a rákóczitelepiek folyamatosan csinosítják, zöldebbé teszik a közösségi teret.

– Mindenkit arra biztatok, hogy tartson levendulát. Kertes házban különösen, de a teraszon vagy az ablakban is jól megél ez a növény, aminek a látványa mellett az illata is különösen jó. Kívánom mindenkinek, hogy minél többet foglalkozzon növényekkel saját környezetében, jót tesz a léleknek is. Nagyon szeretem a Szent Borbála teret, mert látszik, hogy a baráti kör tagjai a szívükön viselik a közösségi tér sorsát – mondta el Várpalota polgármestere.

A helyszínen megtudtuk, a Szent Borbála teret hamarosan térvilágítással is bővíti a baráti kör, az újszülöttköszöntő fák mellé pedig egy újabbat is elültetnek a közeljövőben. Einreinhof Attila kiemelte, virágosítási törekvéseiket Sipos Ta- más alsóvárosi önkormányzati képviselő és a Rotter Ádám vezette helyi kertészet is rendszeresen támogatja.

Ami a levendulanap programját illeti, a megjelenteket Loridán Kitti egy nyári verssel köszöntötte, majd illatos levendulacsokrok készültek a bányászemlékmű előtt. Közben elkészült az ízletes pörkölt is, amelyet hűs limonádéval öblíthettek le az érdeklődők.