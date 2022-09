Idén három új szak is elindulhatott, az óvónő, tanító és tesztmérnök alapszakkal bővült az egyetem oktatási repertoárja. Az általános és a pótfelvételi eljárás eredményeként a Pannon Egyetemen összesen 1536 hallgató kezdheti meg tanulmányait.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta, a biztos szakmai tudás és a régióbeli vállalatok közreműködése révén a legkorszerűbb ipari munkatapasztalatok, valamint a vállalati kultúra megismerése mellett a város és az egyetem kapcsolata a hallgatók számára további előnyöket és lehetőségeket biztosít.

–Kutatásfejlesztési eredményeink alapján nemzetközi rangsorokban az ország összes intézménye közül stabilan a hetedik helyet béreljük hosszú évek óta, közvetlenül a nagy tudományegyetemek és a Semmelweis Egyetem mögött. Ahhoz pedig nem kell célfotó, hogy megállapítsuk, hogy a képzés eredményessége hozzáadott értékek tekintetében messze a Pannon Egyetem az ország legsikeresebb felsőoktatási intézménye – emelte ki Gelencsér András.

Hegedüs Barbara, Veszprém alpolgármestere köszöntőjében elmondta, a járványhelyzet, a digitális oktatás nehézségei, most pedig az újabb kihívások, a határunk melletti háborús helyzet, az energiaválság, a klímaváltozás, a modern kori népvándorlás és társai olyan problémákat jelentenek, amelyek megoldásához elengedhetetlenek az egyetemen megszerzett készségek.

Pásztohai Sándor, az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. vezérigazgatója beszédében azt kérte az elsős hallgatóktól, legyenek nyitottak, hogy a diplomájuk megszerzését követően felelősségteljesen tudják használni megszerzett tudásukat a való életben. – Az egyetem az itt tanuló hallgatóknak biztosítja azt a lehetőséget, hogy valós együttműködésekben vegyenek részt, megismerjék a gyakorlati problémákat és megtanulják azt, hogy hogyan kell valós problémákra megoldásokat találni – tette hozzá.

– Az alap- és mesterszakon végzett informatikus diplomások kiemelkedő kezdőfizetésekkel helyezkedhetnek el ezeken a területeken. Ahhoz azonban, hogy első éves hallgatóink is sikeresek legyenek, az eddigi tanulmányaikat meghatározó, javarészt általános műveltségi ismereteket ki kell egészíteniük olyan speciális tudáselemekkel, amelyek a műszaki informatika számos területére nyújtanak mélyebb betekintést. Az elmúlt évek felmérései és céges partnereink visszajelzései megerősítik azt, hogy a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karon diplomát szerző hallgatók nagyon jó eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, a Pannon Egyetem diplomájának magas, megbecsült értéke van – mondta el Süle Zoltán, a Műszaki Informatikai Kar dékánja.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja elmondta, az intézmény az évek óta tartó Covid-helyzet és az orosz–ukrán háború negatív gazdasági hatásai ellenére is sikeres időszakot tudhat maga mögött, és stabil pénzügyi helyzetben várja a most induló tanévet. Az intézmény pályázati és K+F+I tevékenysége továbbra is kiemelkedő. – Az idei évben is több milliárd forint értékben nyertünk el támogatásokat Nemzeti Laboratórium projektek keretében infrastruktúrafejlesztéshez, képzésfejlesztéshez és különböző ipari vállalatokkal közös kutatás-fejlesztési projektek részeként. Sikeresen szerepeltünk az Új Nemzeti Kiválóság Programban, és külön öröm, hogy megkezdődött az egyetem központi kampuszának komplex külső felújítása, modernizációja is, csaknem 15 milliárd forint összértékben. Ez utóbbi keretében többek között energetikai korszerűsítéseket hajtunk végre, valamennyi épületünknek megtörténik a hőszigetelése, megközelítőleg 30 ezer négyzetméteres területen parkosítunk és újítjuk fel a járdákat és útburkolatokat, valamint épül egy 200 férőhelyes egyetemi mélygarázs, amelynek a tetején különböző sportpályák kapnak majd helyet – tette hozzá Csillag Zsolt.