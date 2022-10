A Pápa és Vidéke online hírportál tájékoztatása szerint a meghozott döntések értelmében az ESZI kiüríti a Barát utca 4-6. szám alatti épületet, az idősotthoni férőhelyeket 137-ről 106-ra csökkenti, az Idősek Klubját a továbbiakban a Szent Anna Házban működteti és emeli a térítési díjakat.

A Pápai Egyesített Bölcsődék székhelyintézménye október 17-i határidővel átmenetileg bezár, az itt ellátott gyermekeket a Fenyveserdő és a Napsugár Bölcsődében helyezik el.

Az egészségügyi alapellátási intézet felmondja a Béke téri orvosi rendelő bérleti szerződését, az V. háziorvosi körzet ellátását december 1-jétől az Anna tér 11. szám alatt biztosítják, emellett október 17-i határidővel átmenetileg bezár a borsosgyőri, a kéttornyúlaki és a tapolcafői orvosi rendelő.

A városi óvodák október 31-i határidővel átmenetileg bezárja a Szivárvány tagóvodát, az ottani 5 csoport a volt Csókai óvoda épületébe költözik. A döntés a Tókerti tagóvoda átmeneti bezárásáról is rendelkezik, az itteni 3 csoport az Erzsébetvárosi, a Nátuskerti és a Fáy tagóvodákba költözik.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. az idei évben nem üzemelteti a jégpályát, és az állami ünnepek, valamint a pályázati kötelezettségekből adódó programok kivételével nem szervez rendezvényeket. Az október 24-30-i héten megtartják a felnőtt, gyermek és ifjúsági színházi évad előadásait. A Kékfestő Múzeum október 31-től csak előzetes bejelentkezés alapján lesz látogatható, a munkatársak az Esterházy-kastélyban folytatják munkájukat. A Huszár Közösségi Ház október 17-i határidővel bezár, a munkatársak és az ott működő kisközösségek a JMK-ba költöznek, ahol a nézőteret és a színpadot nem fűtik, és a munkatársakat az eddiginél kevesebb irodában helyezik el. Az Esterházy-kastély 2023 januárjában – szükség szerint februárban is – zárva tart, mint ahogy október 17-i határidővel ideiglenesen bezárják a csatolt települések művelődési házait is.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. október 1-jétől emeli bérleti és szolgáltatási díjait. Október 17-i határidővel bezárják a Spartacus és a Perutz sportpálya épületeit, a futballedzésekhez és a mérkőzésekhez a Városi Sportcsarnokban biztosítják az öltözőket. A Városi Sportcsarnokban kizárólag az első szintet fűtik, és módosul a sportcentrum nyitvatartási ideje.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. javaslatot dolgoz ki a közvilágítás korszerűsítésére, és nem lesz karácsonyi díszkivilágítás.