Antal Laura, a Vahur Állatvédő Egyesület, illetve a menhely vezetője elmondta, önkénteseik nélkül nem tudnának dolgozni, eredményeket elérni. A menhelyi élet ugyanis 365 napból áll, menni kell negyvenfokos hőségben és mínusz húsz fokban is, a hét mindennapján. Emellett állatorvoshoz is vinni kell az állatokat, esetleg mennek értük, mert kidobták őket, vagy mentenek borzalmas körülmények közül. A menhelyen nagyon fontosnak tartják, hogy bemutassák a munkájukat, és látogatóik minél fiatalabb korban megismerkedjenek a felelős állattartással, az örökbefogadással. Céljuk, hogy minél több árva állat találjon szerető gazdára, és az is nagyon jó, ha a látogatók megsétáltatják a négylábúakat, illetve van arra is példa, hogy ilyenkor választják ki a gazdik a leendő négylábú társukat. Szerinte a menhelyeknek nagyon fontos szerepük van az állatvédelemben, mert sajnos sok a kóbor, gazdátlan állat, és nem mindegy, milyen körülmények között élnek, amíg gazdára találnak.

Antal Laura örömmel beszélt arról is, hogy az állatok világnapja alkalmából az elmúlt napokban sorra látogatták őket az óvodások, iskolások. Az ovisok házi készítésű kutyakekszet hoztak a négylábúaknak. Az egyesület tagjai, hogy felhívják a figyelmet az állatok helyzetére, rajzpályázatot is hirdettek. Az alsósoknak a kis kedvencek titkos élete, a felsősöknek pedig a felelős állattartás témában.