Ovádi Péter országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy 33 éves az esemény szervezője, a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület. Ezért méltán lehetünk büszkék arra, hogy vannak olyan civil kezdeményezések, melyek a rendszerváltozás óta működnek. Vándorfi Győző neve egybeforrt mindezzel a megyeszékhelyen, azzal is, hogy sikereket lehet elérni a diabétesz ellen. Ovádi Péter hangsúlyozta: a rendezvényre várják azokat is, akik szeretnék megelőzni e betegséget. Szerinte fontos a prevenció, amivel ugyancsak szolgálnak majd november első szombatján.

Vándorfi Győző veszprémi diabetológus főorvos, a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ugyan a diabétesz-világnap november 14-én van, ám a megyeszékhelyen egy kicsit korábban, november 5-én, szombaton 9 és 14 óra között tartják ezt meg a Veszprémi Érseki Főiskolán. Visszautalt a korábbi évekre, amikor a Covid-járvány miatt kénytelen voltak online megrendezni az eseményt.

Mint mondta, a diabéteszegyesület hat klubot működtet a megyében, melynek tagsága mellett várnak vendégeket Sárvárról és Kaposvárról is.

Az elnök bízik benne, hogy nemcsak diabéteszesek teszik tiszteletüket a helyszínen, hiszen mindenkit várnak. A fő programok is hasznos tudnivalókat hordoznak, Vándorfi Győző kollégái tartanak majd rövid előadásokat többek között ideggyógyászati problémákról, urológiai gondokról, de lesz mozgásbemutató, kiállítások és szűrővizsgálatok is.

Világszinten a cukorbetegség gyakorisága az életkorral emelkedik, Magyarországon 1,1 millió ember élt cukorbetegséggel 2019-ben.