A létesítmény nagyterme az elmúlt hónapokban újult meg: a szocializmus időszakának enteriőrjét fiatalos és modern dizájn, színvilág váltotta fel. A felújított helyiség a Cool-tour (ejtsd: kultúr, magyarul klassz túra) nevet kapta.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, az új közösségi teret az önzetlen munka, a közösségi szellem és a jóakarat hozta létre. Hozzátette, szép példája a pedagógusok, diákok, a tankerület, a Verga Zrt. és az intézmény összefogásának. Felidézte, hasonló bátor kezdeményezésből ez már nem az első a létesítményben, a néhány éve létrehozott látványkonyha is nagy népszerűségnek örvend. Fehér Csaba intézményvezető elmondta, a multifunkciós közösségi tér találkozási pont lesz a középiskolásoknak, valamint programoknak is otthont ad majd, legyen szó kiállításról vagy fiatalokból álló zenekarok fellépéséről, továbbá az elindítani tervezett varróműhelynek is helyszínt biztosíthat.

Fehér Csaba intézményvezető hozzátette, a kezdeményezés ötletgazdája Némethné Takács Cecília volt, a megvalósítást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. támogatta, valamint önkéntes munkával segítették a pedagógusok, a technikai dolgozók és a diákok. Bonyhádi Szilvia, a VEB 2023 Zrt. munkatársa kiemelte, a városban létrejött új közösségi terek javítják az ott működő csoportok kapcsolatát.