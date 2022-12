A Veszprémi Petőfi Színházban átadták tíz veszprémi egyszülős családnak a budapesti Egyszülős Központ által összekészített karácsonyi ajándékcsomagokat, melyeket színházjegyekkel egészítettek ki. A Veszprémi Petőfi Színházat december elején kereste meg a budapesti Egyszülős Központ egy olyan kezdeményezéssel, amelyre azonnal igent mondott a társulat. A központ azzal a céllal jött létre évekkel ezelőtt, hogy segítséget, támogatást, megértést, törődést adjon az egyszülős családoknak, amelyek száma sajnos Magyarországon nagyon magas. – Örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, hogy meglepjük a veszprémi egyszülős családokat karácsonyi ajándékokkal. A Veszprémi Petőfi Színház mindig is elsőként és örömmel állt társadalmi ügyek mellé, mert hiszünk a segítségnyújtás, a támogatás, embertársaink segítésének fontosságában. A csomagokat elhoztuk, azonban szerettük volna mi is a színház eszközével még varázslatosabbá tenni a karácsonyt, így egyik ünnepi zenés előadásunkra szóló jegyeket is találnak a csomagok mellett – fogadta a tíz családot Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser.