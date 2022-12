A rendezvényre megtelt érdeklődőkkel az ünnepre feldíszített művelődési ház. A hatalmas karácsonyfát csodálva mindenki kíváncsi volt a saját kezű munkák, kézművesremekek, gasztronómiai különlegességek vásárára és a tárlatokra.

Az Én adventem rajz- és fotópályázatra rengeteg rajzos pályamű érkezett, ugyanakkor a fotózáshoz nem jött meg a kedvük a nevezőknek. Óvodás és több iskolás kategóriában is hirdettek győztest a rajzolók között.

A mézeskalácssütő versenyre idén a tavalyinál is többen neveztek. Csoportok mérettek meg, egyéni gyermek- és felnőttmunkák versengtek. Indult az iskola egyik osztálya, versengett az óvoda több csoportja. A szebbnél szebb mézeskalácsremekek között házikók, adventi koszorúk, különféle figurák, kisvonat, óriáskerék is készült. Karácsonyi életképeket és mézes puszedlit készítettek a háziasszonyok, magokkal, cukorkákkal és színes cukormázzal díszített figurákat sütöttek az ügyes kezű gyerekek. Idén a tavalyinál is többen neveztek.

Az iskolások között az első helyezett Molnár Rebeka lett, második az első osztályosok csoportja, harmadik Tokaji Zsanka és Somogyi Hanna. A felnőtt kategóriában Molnár Istvánné, Molnár-Nemes Leonóra és Albert Jenőné kapta az első helyezést. Második Somogyi-Szél Krisztina, harmadik Böröczky Bernadett lett. Az óvodások közül az első helyezett a Pillangó csoport, második a Süni csoport lett.

A mézeskalácssütő versenyre felnőttek és gyerekek is neveztek

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A vásárban a helyi lakosok a saját maguk készítette ajándékokat, díszeket árulták. Apró ékszereket, mécsestartókat, kézműves gyertyákat, karácsonyfadíszeket, manókat, adventi koszorúkat, noteszeket, álomfogókat, lakásdekorációkat mutattak be. Sokan érkeztek gusztusos és finom süteményekkel, sütinyalókákkal, de lekvárok, csatnik is kellették magukat. Többen az újrahasznosítás jegyében alkottak, az óvodai konyháról származó hatalmas konzervdobozok ünnepi figurákká alakultak át az ügyes és szorgos kezek nyomán. A vásár bevételéből az óvoda is részesült.