A nevelők az adventi időben mindennap valamilyen titokkal, meglepetéssel készültek a gyermekek számára. Hálásak, hogy a Csermák Antal Zeneiskola, a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is segítettek az örömszerzésben.

A Csermák Antal Zeneiskola kis növendékei hangszerbemutató koncerttel lepték meg az óvodásokat, mondta Rádóczy Ágnes óvodavezető. Meghallhatták, hogy a gyerekek sok gyakorlásuk eredményeként milyen szépen szólaltatták meg vonós és fúvós hangszereiket. A kisfiúknak a trombita vagy a gitár, a kislányoknak a hegedűszó tetszett a legjobban.

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Iskola növendékei is műsort adtak, a csengettyűegyüttes koncertjével karácsonyi hangulatot varázsoltak. Kis csengettyűikkel az ovisok is el tudnak már játszani egyszerűbb dallamokat, a középiskolások koncertje azonban teljesen elbűvölte a gyermekeket. Az óvodavezető hozzátette, mindig nagy örömet jelent számukra, amikor a Szilágyi iskola harmadik osztályosai betlehemes műsorral lepik meg őket, hiszen ilyenkor a betlehemes játék élményét még kedvesebbé teszi, hogy volt óvodásaikkal is találkozhatnak. A zenés készülődés utolsó élménye a Nyirettyű zenekar karácsonyi koncertje volt.

A zeneiskolások és a Szilágyi iskolások programjaikkal az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda adventi készülődését gazdagították, hozzájárultak, hogy a kicsik tárt szívvel várhassák a karácsonyt, Jézus érkezését.