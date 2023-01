Az ünnepeltnek Brányi Mária alpolgármester adta át a miniszterelnök által is aláírt emléklapot, valamint egy palack bort. F. Szabó Miklós a katonaságnál dolgozott, feleségével – akivel 1957-ben házasodtak össze – és fiukkal 1962-ben költöztek Veszprémbe. A honvédségnél titkosítással foglalkozott, a rejtjelező egység vezetőjeként is dolgozott, 1991-ben ment nyugdíjba. Korához képest jó fizikai és szellemi állapotnak örvend: autót vezet, és feleségével művelik Csatár-hegyi kertjüket. A jeles alkalomból fia, két lányunokája és három dédunokája is köszöntötte.