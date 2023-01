"Kertünkben a szokatlan meleg hatására nyílnak a tavasz hírnökei. A kereskedelemben is kapható hóvirág, a pompás hóvirág nagyobb fejű és hosszabb ideig virágzik, mint erdei testvérei. Kinyílt a kis sárga virágú téltemető és a hunyor is" – írta szerkesztőségünknek elküldött levelében zirci olvasónk, Kovács Alfréd, aki fotókat is készített a kis szépségekről.

Forrás: Olvasónk