Mint videoüzenetében elmondta, ismét véget ért egy esztendő, amely számára speciális év volt.

– Hiszen nemcsak hogy több évtized után visszatérhettem ide, Tapolcára, de az önök bizalmából a térség országgyűlési képviselője is lehettem. Az elmúlt kevesebb mint egy évben, amelyet képviselőként töltöttem, arra törekedtem, hogy minden emberrel szót értsek Tapolcán és környékén, segítsem terveik megvalósítását. Legyen szó bármilyen politikai vagy vallási hovatartozású emberről, aki jót akar a közösségével tenni, akinek olyan céljai vannak, amelyek nemcsak saját maga, hanem mindenki számára értékesek, számíthatott a támogatásomra. Most, hogy megnyithatjuk a 2023-as évet, azt hiszem, ideje előretekinteni a következő évre. Nem lesz könnyű időszak, ezt mindannyian tudjuk, hiszen a háború, az infláció, számos olyan körülmény, amely nehezíti hétköznapi életünket, bizonyára próba elé állít majd mindannyiunkat, de ahogy 2022-ben, úgy 2023-ban is számíthatnak rám. Kívánom, hogy boldog és békés évük legyen, és ami talán a legfontosabb, hogy legyenek önök, szeretteik, barátaik egészségesek. Hiszen ha egészségesek tudunk maradni, akkor megfelelünk bármilyen próbatételnek. Együtt megyünk végig a 2023-as éven, bízom benne, hogy sikeres időszak lesz – mondta Navracsics Tibor.