Németh Sándor igazgató az érdeklődő szülőknek elmondta, hogy az intézmény két első osztályt szeretne indítani szeptemberben, egyet a jelenlegi helyen, a belvárosi Bródy utcában, a másikat Padragkút városrészben, az egykori általános iskola épületében.

Fotós: Gyarmati László / Veszprémi Napló

A belvárosban 24 kisdiákkal indul az első osztály, Pénzesné Nakovics Hajnalka és Várbiró Judit tanítónőkkel. Ajka-Padragkúton 18 fővel is indulhat az osztály. Ha meglesz a megfelelő létszám, második osztály is indul már szeptembertől. A tanítónők tájékoztatójukban elmondták, hogy csak akkor tudnak eredményt elérni, ha az iskola, a gyerek és a szülők együttműködnek. Az oktatásnál figyelembe veszik az egyéni képességeket, a fejlődés ütemét. Mindenki fejlődését saját magához mérik, nem hasonlítják össze a gyerekeket egymással. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt fontos. Az osztályzatokkal nem mérhető dolgokat, például a segítőkészséget, a közösségi munkát, a kreativitást, a szervezőkészséget is fontosnak tartják elismerni. Olyan légkört teremtenek, hogy örömmel járjon a gyerek iskolába. Az intézmény nemcsak ajkai, hanem térségbeli gyermekeket is fogad.