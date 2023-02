Mivel az üzenet IP-címet is tartalmazott, a feltörés fizikai helyének hozzávetőleges meghatározása is lehetővé vált számomra. Az IP-kereső mindegyik alkalommal Moldova Ukrajna közelében fekvő régióját jelölte meg. Hasonló akciók mennek a közösségi felületeken is, jönnek az adathalász üzenetek ezrével, s látom, hogy több ismerősöm oldala „önálló” életre kel, személyes profilja idővonalán érdekes bejegyzések születnek, a minősíthetetlen kategóriából. A kiberbűnözés szárnyal, és a védekezési lehetőségeink korlátozottak. De a jó jelszó és az óvatosság elengedhetetlen.