Anna néni a mai Szlovákiában született, a családot 1948-ban telepítették át Hidegkútra. Óvodai konyhán és varrodában is dolgozott, nyugdíjba vonulása előtt az Egry úti óvodában volt dajka. Két gyermeke született, három unokával és egy dédunokával büszkélkedhet, és nagyon várja az áprilist, amikor második és harmadik dédunokája jön világra. Julcsi néni műszaki rajzolóként dolgozott, szabadidejében mindig szívesen kötött, horgolt, hímzett, és megtanulta a csipkeverést, időskorában hímző szakkört is tartott. Mindkét lánya külföldön él. Julcsi nénit születésnapja alkalmából öt unokája és hat dédunokája is köszöntötte.