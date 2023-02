– A vendégek a napi munkát megszakítva, egy más környezetben beszélgethetnek egymással hétköznapi dolgokról, illetve szakmai tapasztalataikról is – mondta Kovácsfiné Nagy Judit, az MJE Veszprém vármegyei szervezetének elnöke, szervező, aki férjével, Kovácsfi László bíróval érkezett. A bíró méltatta a rangos eseményt, mely kitűnő lehetőséget ad arra is, hogy azon családok, baráti társaságok is részt vegyenek.

Papp Imre sümegi várkapitány nagyon megtisztelőnek nevezte, hogy náluk rendezik meg a magyar jogásztársadalom legnagyobb bálját. Mint mondta, a hely népszerűsége köszönhető magas szintű munkát végző kollégáinak, a történelmi környezetnek. Böjte Éva szállodaigazgató aláhúzta, nagy örömmel tölti el őket, hogy a járvány miatti két év kihagyás után ismét megrendezhetik ezt a csodálatos eseményt.

A vendégeket köszöntötte Spitz János, az MJE Vas és Szabó Ernő Csaba, az MJE Zala vármegyei szervezetének elnöke is. Méltatták a Papp család, illetve Papp Imre várkapitány munkáját, a magas szintű fejlesztéseket, melyeket megvalósítottak Sümegen, és szóltak a bál jelentőségéről, mely ragyogó helyszínen, kitűnő közösségben kikapcsolódási lehetőséget ad a vendégeknek, akik pénteken történelmi lovasbemutatón, középkori vacsorán is részt vehettek.

Fotó: Gyarmati László

Az esten megjelentek mások mellett az egész országból érkező bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők és számos közéleti személyiség. Így Bánáti János, az MJE alelnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Barabás Andrea Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet Igazgatója, Töreki Sándor vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, Töreki-Vörös Ibolya kórházi főigazgató, Palkovics László, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (volt miniszter), Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az esten Lekszikov Csaba vezetésével standard és latin-amerikai táncokkal ajándékozta meg a közönséget az Eraklin Táncklub Egyesület. A kitűnő báli hangulatról Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus gondoskodott.