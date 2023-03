Aki nem tudná, a Janka Tanya az a nem mindennapi hely, ahol autista és értelmi fogyatékos embereket foglalkoztatnak nappali ellátásban, fejlesztőben és rehabilitációs foglalkoztatásban is.

– Hétközben itt folyik a termelő munka, az önkormányzatnak dolgozunk, bejárunk egy veszprémi nagyáruházba, egy helyi hotelban is dolgozunk, de kézműves termékeket készítünk, és havonta egyszer, minden hónap tizedike környéki pénteken megrendezzük a piacot – erről már Bárányos Katalin, a Janka Tanya egyik alapítója mesélt munkatársunknak. – Tartunk egy spájz- és ruhavásárt, használt ruhát árusítunk a Janka-tanya javára. A ruhákat Hollandiából kapjuk leginkább, de egyre több a magyar adományba adott jó minőségű ruha.

Mindezek mellett saját készítésű termékeiket is árusítjuk, például raklapot hasznosítanak újra, és abból készítenek kézműves termékeket.

– Az integráció a lényege ennek az egésznek – fogalmazott Katalin, miközben mindenkihez volt egy jó szava, mosolya. – Ez egy picit fordított integráció. Hétköznap mi megyünk ki feladatokat végezni a kapun kívül, ám ilyenkor az emberek jönnek ide. A helyi és környékbeli termelők is eljárnak hozzánk, és házi készítésű termékeiket árulják. A mostani vásár különleges, mert az összes civil szervezettel összefogva szerveztük.

Kiderült, Tótvázsonyban 12 civil szervezet működik, és ezen a piacon egy kicsit kampányoltak is, önkénteseket toboroztak, ki-ki a maga szervezetébe. Ez a nap jó alkalom volt arra ugyancsak, hogy az adó egy százalékának felajánlására is felhívják a figyelmet és arra, hogy lehet önkéntes munkát végezni, vagy éppen csatlakozni egy-egy helyi közösséghez. Felhívta a figyelmet a horgolókörre, akik elmondása szerint nagyon aktívak. Elég csak arra gondolni, hogy Tótvázsony testvértelepülésére, a németországi Dobelbe is kiviszik a termékeiket az adventi vásárra. Egy szó, mint száz, gyönyörű termékeket készítenek, vontuk meg a mérleget.

– Tavasszal itt, szintén a civil szervezetekkel közösen majálist szervezünk – folytatta Katalin kérdésünkre. – Az összes civil szervezet, mint egy-egy állomás, úgy fog működni a tervek szerint. Az érdeklődők végiglátogathatják majd a faluban ezeket a portákat, ahol például vizet lehet hordani talicskában. Végül a találkozót a kultúrháznál tartják, ahol májusfát is állítanak, majd össznépi mulatság lesz.

Még messze van, de Katalin szót ejtett szeptember 24-éről, amikor holland napot terveznek. Nem véletlenül, hiszen a Janka Tanyát számtalan holland támogatja.