– Tényleg ennyi mindent tettem az elmúlt tizenhét évben polgármesterként? – ez volt az első, ami eszembe jutott, amikor értesültem a kitüntetésről. Aztán arra gondoltam, hogyan tudnám a hivatásomat még jobban végezni. Arra ösztönöz a díj, hogy még jobban figyeljek a részletekre. Nem volt megerőltető számomra mindaz, amit eddig letettem faluvezetőként az asztalra, valószínűleg azért így élem meg a munkám, mert belülről jön az indíttatás, hogy ezzel foglalkozzak, és minden feladat esetében így van. Azért vagyok szerintem hiteles helyben, mert ha éjjel ébresztenek fel egy teendővel, akkor is számíthatnak rám az emberek – állítja Veinperlné Kovács Andrea. Azt ugyancsak megkérdeztük tőle, mit tart fontosnak leginkább egy polgármester mindennapjai során. Az odaadó hozzáállást említette meg először. Azt vallja, hogy szolgálatot végez.

Forrás: Porvai önkormányzat

– Ha leszakad az ég, ha tűz van vagy más csapás ér egy helyet, ha baj van, a legtöbben elsietnek onnan, ami helyes is, hiszen nem kell tetézni a problémát. Nekem viszont akkor kell odamennem ezekre a pontokra, anyagi, erkölcsi, minden lehetséges támogatást megadni. Az a tapasztalatom, hogy minden kérdéskört másképp látok, mint az összes többi ember: a fejlesztésekbe bele kell látnom a helyi lakosokat. Tudatosan elképzelem, hogyan érzik majd magukat ott, ahol átalakításokat tervezünk. Egy polgármesternek kicsit látnoknak kell lennie, ez is a küldetéséhez tartozik. Szociális érzékenységre szintén szükég van, nehéz helyzetekben lelkileg is segítenem kell. Sokrétű a munkám. Polgármesterként egy napon belül foglalkozom vízelvezetéssel, óvodai, falugondnoki feladatokkal, rendeletalkotással, és még folytathatnám. Kevésbé látványos dolgokkal szintén, például projektek beadásával kapcsolatos adminisztrációval. A jogszabályok betartására ezek során és minden más téren, akár a döntéseknél, akár a kivitelezéseknél ügyelnünk kell – sorolta a kitüntetett faluvezető, és rögtön megjegyezte: hálás az élményekért, a sokféle hatásért, ami munkája során érte, mert azok építették személyiségét. Meggyőződése, hogy a díja egyben a munkatársai és a porvaiak közösségének az elismerése.

– Porvát képviselem mindig, mindenhol, minden körülmények között. A másik fontos, magam felé támasztott elvárás az volt, amikor polgármester lettem, hogy emberként ne változzak meg. Ma is ugyanaz a helybeli asszony vagyok, aki, ha látom, hogy valaki Zircre tart, amikor én is arrafelé megyek, akkor felveszem az autómba – jegyezte meg.