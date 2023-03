Márta István, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet elnöke, az Eger-víz projektvezetője szerdai, nagyvázsonyi prezentációjában felhívta a figyelmet arra, hogy nem véletlenül időzítettek a víz világnapjára. Hangsúlyozta, a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Balatonba folyó, 32 km hosszú Eger-víz patak. 60 forrás, 64 épület és 6 helyi értéktár is beletartozik a sorba, a patak melletti 13 település – Nagyvázsonytól Kapolcson át Szigligetig - a „vízmenti” történelem tanúi. Itt vezetett régen az egyik római hadiút; várak, monostorok, tanúhegyek és 39 egykori vízimalom is része volt a történelemnek. Úgy fogalmazott, hogy a kezdődő iparosodás után "az '50-es évek borzasztó világa tönkrevágott mindent". Mutatott diákat is a '70-es évekből, amin már pusztulásnak indultak a vízimalmok.

A patak melletti tizenhárom településen (Nagyvázsony, Pula, Öcs, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd, Monostorapáti, Hegyesd, Diszel-Tapolca, Gyulakeszi, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Szigliget) 8400 fő él, a nyáron ott lakókkal együtt 11 ezerre nő a számuk, míg a turisták számával közel fél millió ez a szám szezonban.

Márta István kiemelte, a patakművészeti őrség elsősorban a kultúra, a művészet és az edukáció segítségével egy figyelemfelkeltő projekt, de fontos a települések összefogása, és a vízmegtartás tudatosítása is.

Fábry Szabolcs, a házigazda Nagyvázsony polgármestere arról beszélt, az Eger-víz '80-es évek végi "eltűnése" tulajdonképpen elindította az ország egyik első egyesületét, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet működését. Megemlítette a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületet, mely a településen az egyik olyan szerveződés, akik több évtizede minden évben megszervezik a patakmeder tisztítási programot. Másrészt a konferencia helyszínének helyett adó, nemrég megújított és a napokban átadott Kinizsi-vár alatt és körül is több állandó és alkalmi forrás található.

A szervezők 13 Eger-víz Napot terveznek hétvégenként, ami áprilisban Nagyvázsonyban kezdődik, és ősszel ér majd Szigligetre. A tervek szerint 26 helyszínen, 30 programra kerül majd sor.