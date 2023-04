Harkai Ferenc, az egyesület elnöke elmondta, tavaly is sok-sok gyalogosan, kerékpárral, evezéssel megtett kilométer, szép élményeket megörökítő fényképfelvételek gazdagítják az egyesület életét, munkáját. Harkai Ferenc továbbra is ellátja el az elnöki feladatokat, emellett elnöke a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségnek (VMTSZ), elnökségi tag az Észak-Dunántúli Természetbarát Szövetségben (ÉDTSZ). A beszámoló szerint a létszám tavaly tízzel gyarapodott, így 172 aktív taggal továbbra is a megye legnagyobb létszámú civil szervezete maradt a Bakony Természetbarát Egyesület. A számok tükrében 2022: az egyesület tagjai 576 nap gyalogos túrán 10 827 kilométert teljesítettek, 158 napot töltöttek nyeregben kerékpáros túrák alkalmával, négy napot vízitúrán. Négyen vállaltak kétnapos magashegyi túrát. Saját szervezésű túráikon 446-an vendégként vettek részt. A bakonyosok 42 napot dolgoztak túraútvonalak megtisztításával, a turistajelzések újrafestésével, összesen több mint 30 kilométer turistautat újítottak meg. A legkiemelkedőbb a Szent György-hegy összes túrajelzésének felújítása bizonyult. Emellett az egyesület több tagja vett részt a Veszprém-Márkó kerékpárút menti szemétgyűjtésben, továbbá szeptemberben 50 kilométer jelzésfestés ellenőrzését vállalta Harkai Ferenc Csornai Edina kíséretében. Számos országos rendezvényen vett részt az egyesület tagsága.

Az egyesület legeredményesebb túrázója gyermek kategóriában Harkai Dóra, ifjúságiban Szőke Gábor lett, akik a megyei szövetség első helyét is elnyerték. Kerékpáros kategóriában Mosolygó János a megyei szövetség harmadik helyezettje, míg szenior kategóriában Komlósi Anna az első helyezést érte el. Gyalogos hölgy kategóriában megyei első helyezett Csornai Edina, második Rónavölgyi Jolán, harmadik Demény Orsolya lett. Gyalogos férfi kategóriában a megyei szervezetben első Szőke Sándor Péter, második Harkai Ferenc lett. Csornai Edina a Veszprém megyei Sportszövetség díját vehette át Veszprémben, Dobogókőn, a természetjárók napján Váradi Beáta a Természetjárás Fejlesztéséért Bronz fokozatát, Csornai Edina a Dr. Téry Ödön Emlékérmet kapta szervező munkájáért, Varga Zoltán a Czárán Emlékérem tulajdonosa lett. Kiváló minősítést értek el az Országos Kéktúra (OKK) teljesítésével Rónavölgyi Jolán és Peer Gyula.

Az elnöki beszámoló utáni tombolasorsolást követően ünnepi ebéd következett.