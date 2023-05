Az ötvenes években történt átadása óta, vagyis az elmúlt 70 esztendőben a Jó Szerencsét Művelődési Központ nem esett át komolyabb felújításon. Az épület jelenlegi állaga mostanra szükségessé teszi a teljes körű rekonstrukciót. A várpalotai önkormányzat ezért közbeszerzést írt ki a Károlyi Antal tervei alapján 1957-ben elkészült épület felújításának tervezésére. A mintegy 100 millió forint összértékű tervpályázat közbeszerzése - meglehetősen hosszú idő után - végül lezárult, és most a nyertes vállalkozó és Várpalota önkormányzata között megtörtént a megállapodás aláírása.

– Rögös út volt, mire idáig eljutottunk, már a forrás megszerzése sem volt egyszerű feladat, de a közbeszerzési eljárás is sokáig húzódott. A második helyezett ugyanis nem fogadta el az eredményt, s a közbeszerzési hatósághoz fordult (a döntőbizottság a várpalotai önkormányzatnak adott igazat – a szerző). Emiatt tartott még plusz négy hónapig a folyamat, mire a szerződés aláírásáig jutottunk. Reméljük, hogy a tervek elkészítése után a kivitelezés egy kicsivel egyszerűbb lesz, azzal együtt, hogy tudjuk: ez egy nagy kihívás a városunk számára. Középületként ugyanis az egyik legnagyobb forrást igénylő beruházás lesz majd. Most azonban arra koncentrálunk, hogy minél jobb tervek készüljenek. Látva a nyertes építésziroda eddigi munkáit, bizakodó vagyok. Nemcsak szép, hanem fenntartható épületeket terveznek, s erre nagy szükség lesz Várpalotán is, hiszen hatalmas a művelődési központ épülete. Mindenképp szükség van benne új funkciókra a fenntarthatóság, illetve a kihasználhatóság miatt is. Rendszeresek lesznek az egyeztetések, s bízunk benne, hogy olyan terv fog születni, ami majd a városlakók tetszését is elnyeri – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester.

A Jó Szerencsét Művelődési Központ rekonstrukciójának terveit készítő építésziroda a kaposvári Csiky Gergely Színház műemlék épületének felújítása mellett közreműködött már a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és Bábszínház, valamint a kecskeméti Katona József Színház rekonstrukciójában is.

Folyamatosak lesznek az egyeztetések a nyertes tervezőiroda és az önkormányzat között

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Szeretnénk a jelenleg használatok kívüli, valamikor jobb sorsú épületet visszahozni a város vérkeringésébe. Mindez nem csupán a művelődési központ rekonstrukciója lesz, hiszen olyan új funkciók kerülnek majd be az épületbe, amelyekkel növelni tudjuk a vendégkört. Például étterem is működhet majd – mondta el az Arker Stúdió építésziroda képviseletében Lőrincz Ferenc építészmérnök.

A polgármesteri hivatalban megtudtuk: a tervezési munkálatok előreláthatólag a 2023-as esztendő végéig fognak tartani.