Bélafi László, a parkolóházat működtető ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ igazgatója hangsúlyozta, a Hóvirág utca felől megközelíthető, borostyán alkotta zöldfallal bevont parkolóház többféle parkolási igényt is kielégít. Egyrészt megkönnyíti az Egyetem utcán és a környéken lakók számára a parkolást, ami azért fontos, mert az autók száma jelentősen megemelkedett az elmúlt években, de a parkolók száma ezt eddig nem követte. A parkolóházba havi – pontosabban a váltás napjától a következő hónap azonos napjáig érvényes – bérletet lehet váltani 30 ezer forintért, amit a veszprémi lakosok vagy a városban működő cégek kedvezményesen 20 ezer forintért vehetnek igénybe. A parkolóbérletek adott rendszámú gépjárműre érvényesek, a rendszer a rendszámot felismeri, és automatikusan nyitja a sorompót. A létesítmény számos előnnyel szolgál az utcai parkoláshoz képest: nem tűzi a nap, a ház védi a jégesőtől a járműveket, és biztonságos is, kamerákkal őrzik a parkolóházat, emelte ki Bélafi László.

A létesítmény kiszolgálja az ActiCityben rendszeresen megfordulókat is: a különböző mozgásformák csoportvezetőitől a résztvevők vouchert kaphatnak, amivel két óráig ingyenesen parkolhatnak. Emellett a létesítmény a város egyetlen P+R (park and ride) típusú parkolójának is tekinthető: az első három óra áráért (1200 forint) további öt órán át ingyenesen vehető igénybe a parkolóház. Bélafi László felhívta a figyelmet, a parkolóházból az Erzsébet ligeten keresztül gyalog vagy rollerrel néhány perc alatt megközelíthető a belváros, de két buszmegálló is van a közelben. A parkolóház – eltolásokkal – összesen hétszintes, és legfeljebb 155 autó befogadására alkalmas. A helyek közül hatot a mozgáskorlátozottak számára alakítottak ki, valamint négy férőhely 11 kW teljesítményű elektromos töltőállomással rendelkezik. A parkolóházaknál megszokottól eltérően nincs oszlopokkal telezsúfolva a létesítmény, és egyszerűbb és kényelmesebb a használata.

A szabad helyek száma a parkolóház bejáratánál könnyen leolvasható, az ActiCity célja pedig, hogy integrálódjanak majd a város jelenleg próbaüzem alatt álló parkolásirányítási rendszerébe is. – Aki itt parkol, az biztos lehet benne, hogy a parkolási díjjal a kultúrát támogatja, ugyanis a parkolóház bevételei a létesítmény fenntartását szolgálják – jegyezte meg Bélafi László.