– Még 2013-ban, Gráfik Imre vezetésével alakult meg a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság, mely rendkívül hasznos munkát végez, fogalmazott Dudás Zsolt. A humán bizottság vezetője hozzátette, így egyebek mellett feltérképezi és egy helytörténeti adatbázisban rögzíti, illetve gondozza a helyi értékeket, melyek száma folyamatosan bővül. Az elnök feladatának tekinti a helyi kultúra népszerűsítését és megismertetését, különös tekintettel a fiatalabb korosztályra.

– Alapvető célom az, hogy Balatonalmádiban az általános iskolákból és a gimnáziumból ne ballagjon el úgy diák, hogy ne tudja, milyen értékek vannak városunkban, vélekedett. Kifejtette, a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság által összegyűjtött helyi értékek száma már elérte a 34-et, és az elnök fontosnak tartja, hogy ezeket mindenki megismerje, különös tekintettel a fiatal korosztályra. A kérdésre, hogyan lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a helytörténetet, azt mondta, az értéktár bizottság elnökével, a könyvtár vezetőjével és az iskolák vezetőivel előkészületi megbeszéléseket folytatott annak értekében, hogy az értéktár tevékenységét minél szélesebb körben népszerűsítsék.

Felidézte, korábban az Almádiért Közalapítvány kiadásában elkészült egy kis füzet, mely tartalmazza a helyi értékek bemutatását. Hasonló kiadvány elkészítését tervezi az elnök, melyet az oktatási intézményekhez szeretne eljuttatni. Cél az, hogy osztályfőnöki óra keretében a diákok megismerkedhessenek Balatonalmádi értékeivel. Az osztályfőnökök beépíthetik a tanmenetbe ezeket az órákat, s a megújult értéktárkiadvány segítségével feldolgozhatják az ismeretanyagot. Szerencsére interneten is elérhetőek a helyi értékek, a Pannónia Könyvtár kezelésében működő helytörténeti oldalon, ahol mindig aktuális és hasznos információkkal látják el az érdeklődőket, így akár interaktív tanórák megtartására is van lehetőség.

Az iskolákban a helyi értékek reményei szerint már a következő tanévtől megjelenhetnek, hiszen addigra a kiadvány is elkészül, és a tanmenetbe is be tud kerülni az ismeretanyag. Tudja, hogy a 34 érték megismerése nem fér bele egy osztályfőnöki órába, mégis fontos lenne, hogy ezzel mindegyik városi oktatási intézmény foglalkozzon, és a fiatalok megismerjék a helyi értékeket.

– Kiváló kezdeményezés ez, melyre további programokat lehet ráépíteni, például a város napján akár helytörténeti vetélkedőket is lehet szervezni. Úgy gondolom, hogy a fiatalok identitásának erősítése nagyon fontos, hiszen minél jobban ismerik lakóhelyüket, annál jobban kötődnek a városhoz, és itt élő, tősgyökeres lokálpatriótaként a jövőben sokat tehetnek a városért. Értékeinket elődeinktől kaptuk, és az a feladatunk, hogy továbbadjuk azokat a jövő generációjának – érvelt Dudás Zsolt.