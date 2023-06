A műsor vendége, Péterváry-Szanyi Brigitta, aki Komaniczki Zoltánnal beszélgetve bemutatta a múzeum rekonstrukciójának részleteit: a tervezési és kivitelezési munkálatok a Veszprém-Balaton 2023 EKF projekt keretében valósultak meg; a gépészeti munkák során egy speciális ipari párásító berendezést építettek be, amely biztosítja a levegő páratartalmának optimális szabályozását, részben megőrizték az eredeti vagy a korábbi állapotukban a falak díszfestéseit, a kő- és homlokzati szobrokat, a kőlábazatot és a belső lépcső elemeket, de megoldották az akadálymentesítést is. Kiderült, javában dolgoznak az új állandó kiállításon, amely Veszprém történelmi, kulturális értékeit mutatja be a már európai színvonalat képviselő intézményben.