A három érintett fél (a Pannon Egyetem, a Veszprém Honvéd Sportegyesület és a Veszprém Egyetemi Sport Club) együttműködési megállapodás aláírásával alapozza meg, hogy az elkövetkező években a tájfutás is a középpontba kerüljön városunkban.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a tájfutás nemcsak a sportról, hanem a természetről, annak szeretetéről is szól, amely az egyetem értékeivel is összhangban van. – A természet a fenntarthatóság egyetlen értelmezhető záloga: amennyiben a természetet sikerül megóvnunk, úgy van esélyünk bármiféle fenntarthatóságra. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy ne csak fenntartható életet éljünk, hanem egészségeset is – tette hozzá.

Szűcs Pál, a Veszprém Honvéd Sportegyesület elnöke kiemelte, az egyesület a hiánysportokban érdekelt, beleértve a pétanque-t, a kispályás labdarúgást és természetesen a tájfutást is. – Bízunk abban, hogy az egyetem hallgatói élnek majd a lehetőséggel, és a sportegyesületünk által nyújtott szolgáltatásokat szívesen használják. Nagyon hálásak vagyunk, amiért az intézmény támogatott bennünket, amikor a tájfutó-világbajnokság bírálóbizottsága meglátogatott minket. Ebben a kategóriában olyan országokkal kell felvenni a versenyt, mint Svédország, Finnország és más északi államok, amelyeknek több és jobb eszközei vannak, de itt lép közbe a magyar virtus, hiszen mi még tőlük is jobbat és szebbet szeretnénk. Erre garancia a Pannon Egyetem jelenléte, és természetesen a magyar vendégszeretet is.

Németh Zsoltné, a VHSE tájfutó szakosztályvezetője hozzátette, közös szervezésű sporteseményeket, pályázatokat és konferenciákat is terveznek a jövőben az egyetemmel.

Szokolik Gergely, a Veszprémi Egyetemi Sport Club ügyvezető elnöke kiemelte, nagyon bíznak abban, hogy a tájfutó-világbajnokság szervezését elnyeri a VHSE, és ebben az esetben a VESC is támogatni szeretné a munkájukat.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja visszaemlékezett, hogy a veszprémi intézmény az egyik, amelyik megtartotta a kötelező testnevelésórákat, és folyamatosan támogatja a hazai sportot: a versenysportot űző fiatalok egyéni tanrendet, számukra létrehozott ösztöndíjat és kollégiumi szálláshelyet is igényelhetnek. A Pannon Egyetem büszke arra, hogy a jelenleg is folyó felújítási munkálatok során az alsó kampuszon több sportpálya is létesülni fog, illetve a jövőben, a felső kampusz felújítása során a műfüves focipálya mellett egy futópálya kialakítása is szerepel a tervekben.