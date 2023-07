Ahogy arról már a Napló hasábjain is beszámoltunk, egy szerencsétlen tűzeset miatt kis híján leégett április végén a házaspár inotai otthona, a Hidasház, amelynek kertjében 2016 óta tartanak rendszeresen ingyenes kulturális programokat, döntően koncerteket szép számú törzsközönséggel. Csak a tűzoltók gyors és hatékony munkájának köszönhető, hogy „csak” a melléképület égett le, ám így is több millió forintos a kár, számos szerszámgép, stúdióeszköz és pótolhatatlan tárgyak váltak a lángok martalékává.

A hír hallatán megmozdult a város, s adománygyűjtés kezdődött, valamint egy jótékonysági koncert szervezése is elindult, amelyet végül június 25-én rendeztek meg a Thury-várban. Olyan előadók léptek a termet megtöltő közönség elé az esten, mint Dévai Nagy Kamilla, Mülhauser Martina, Lohonyai Zoltán és a Lásho Lecsó együttes.

Körmöci Judit és Kiss János elmondták, megható számukra, hogy ennyien próbálnak segíteni nekik

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyi ember összefog majd azért, hogy segítsenek nekünk. Tudtuk ugyan, hogy sok ismerősünk van, de mégis megható volt szembesülni a helyzettel. Ráadásul elővételben viszonylag kevés jegy fogyott a koncertre, még az is felmerült, hogy a vár rendezvényterme helyett egy kisebb helyszínre kell költöztetni az előadást. Aztán a koncert előtt 10 perccel kiléptem a várakozó helyiségből, s láttam, hogy özönlenek befelé az emberek. Annyian jöttek, hogy még pótszékeket is kellett hozniuk a Thury-várban dolgozóknak. Nem tagadom, akkor elsírtam magam örömömben, ezt nem is reméltük Jánossal – mondja inotai otthonában Körmöci Judit, majd hozzáteszi, az is hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy ennyi kiváló zenész első szóra elvállalta a várpalotai fellépést a nyári szezon derekán.

– Mindenképp meg kell említenünk a szervezőket is. Lohonyai Zoli kitalálta a koncertet, s fellelkesítette Rumanovszky Rudolfot, aki bevonta az előkészítő munkába Lantos Erikát. Ettől a pillanattól kezdve olyan volt az egész, mint egy lavina, ha ugyanis az Erika részt vesz valamiben, akkor az lavinaszerű – teszi hozzá mosolyogva Kiss János.

A koncert bevételét már megkapta a házaspár a szervezőktől. – Hatalmas segítség számunkra az összeg. Meg tudtuk vásárolni a szükséges anyagokat a leégett házrész új tetőszerkezetéhez, s egy ácsot is meg tudtunk bízni a munkálatok elvégzéséhez, de emellett is rengeteg felajánlást kaptunk. Tényleg igaz a mondás, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát – jegyzi meg János, aki újra megerősíti: idén egy alkalommal biztosan látogatható lesz a Hidasház. – November 2-án minden évben szoktunk szervezni egy meghitt, halottak napi műsort. Ezt – ahogy a koncerten is ígértem – mindenképpen összehozzuk idén. Jövőre pedig folytatjuk tovább. Immár nyolc éve csináljuk, s amíg az emberek ide bejönnek, addig a Hidasház mindig kinyitja majd a kaput. Ezt megígérhetjük – zárja a beszélgetést Kiss János.